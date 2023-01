Bloquer des tirs en tenant le bouclier du Gardien, défi Fortnite testez de nouveaux effets

Où trouver le bouclier du Gardien ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le mardi 14h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLea été fraichement ajouté dans, mais se trouve assez facilement, d'autant plus lors de la semaine où il est mis en avant par les défis. Contrairement à certains items, qui ne peuvent être obtenus que dans des zones bien précises,autant dans les coffres qu'au sol. Avec de la chance, vous récupérerezen l'espace de quelques minutes.Ensuite, une fois que vous avez leen votre possession, il va falloir bloquer des tirs. Pour cela, il faut appuyer sur la touche de tir lorsqu'un adversaire vous attaque, afin que celui-ci se déploie et vous protège des balles. Notez que le bouclier a une barre de vie et une fois vide, il faut attendre qu'elle se recharge pour le réutiliser. Lepeut également être déployé, sans que vous ayez besoin de le tenir.Pour valider toutes les étapes du défi, vous allez devoir utiliser souvent, très souvent, ce