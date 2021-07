Battre Antisocial, défi saison 7

Où se trouve Antisocial ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deest l'un des PNJ de cette saison 7 deet Epic Games vous demande ici de le battre, ce qui ne sera pas une mince affaire. Il se trouve au niveau du grand pont reliant Misty Meadows à Catty Corner (côté est), mais nous vous déconseillons d'y atterrir directement, pour la simple et bonne raison qu'il faut que vous soyez assez bien armé pour avoir une chance de le battre.En effet,, en plus de vous attaquer directement, est équipé d'un fusil d'assaut épique (violet) et possède un bouclier relativement puissant. Il pourra donc vous infliger de lourds dommages sans être réellement en danger si vous n'êtes pas suffisamment prêt. Nous vous conseillons donc d'aller vous armer (avec un pompe et un fusil d'assaut), mais aussi de mettre votre shield à 100, avant d'ouvrir les hostilités.Autre chose,étant un PNG,, ce qui veut dire que si vous arrivez trop tard (et cela sera probablement le cas dans les heures et jours suivant la parution du défi), vous ne pourrez pas le trouver et donc le battre. C'est pourquoi vous n'allez peut-être pas réussir à valider le défi tout de suite.Une fois, vous débloquerez 30 000 XP pour votre progression saisonnière.