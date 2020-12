Avant-postes de Neigionnaire, défi Opération Chute de neige

Emplacement des avant-postes de Neigionnaire dans Fortnite

En plus des défis hebdomadaires, Epic Games a pris pour habitude de lancer des événements temporaires, notamment pour célébrer certaines choses, comme la fin d'année. C'est ainsi qu'est né l'événement Opération Chute de neige, qui promet d'offrir moult récompenses aux joueurs, mais aussi de l'XP. L'un des défis vous demandera deet un autre deNous vous expliquons où les trouver.Pour valider le défi, vous demander de, vous allez devoir en découvrir 5. Cela tombe bien, puisque nous en retrouvons cinq sur le champ de bataille. Malheureusement, à moins d'être en voiture ou hélicoptère et avoir de la chance, il est peu probable que vous réussissiez à tous les visiter en une seule partie, puisqu'ils sont assez éloignés les uns des autres.Nous en retrouvons effectivement un vers Pleasant Park, un au sud d'Holly Hedges, un à l'est de Slurpy Swamp, un au sud de Catty Corner et un autre enter Steamy Stacks et Dirty Dock. En d'autres termes, vous allez devoir voyager.Vous pourrez profiter de la visite des, puisqu'un autre défi vous demande d'en fouiller cinq à des. Vous retrouverez ci-dessoussur notre carte.Notez que tous les avant-postes de Neigionnaire n'appraissent pour le moment pas en même temps. Il est possible qu'il s'agisse d'un bug.