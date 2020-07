Attraper une arme à Stack Shack, défis semaine 6

Retrouvez les astuces pour valider facilement et rapidement le défi « Attraper une arme à Stack Shack » faisant partie de la semaine 6 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Où se trouve Stack Shack ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La saison 3 du Chapitre 2 dea donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette sixième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'n'est pas un lieu nommé sur la carte, ce qui pourra vous rendre la tâche compliquée si vous ne connaissez pas avec exactitude l'emplacement de tous les lieux notables de la saison 3 de. Si c'est votre cas, sachez que vous allez devoir vous rendre sur la petite île la plus à l'ouest de Holly Hedges et de la maison en H, se situant au nord du lieu dit (comme indiqué sur la carte ci-dessus).Une fois sur place, vous n'allez pas devoir fouiller des coffres pour obtenir une arme,. Pas de panique, plusieurs coins de pêches se trouvent sur la zone, tout comme les cannes à pêche. Lorsque vous serez équipé, dirigez-vous vers l'un des cercles dans l'eau (zone de pêche) et récupérez une arme. Si la chance ne vous sourit pas, vous allez devoir vous y prendre à plusieurs reprises.Une fois que vous aurez pêché votre arme, vous aurez validé le défi et repartirez avec les 35 000 XP en guise de récompense.