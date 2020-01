Attraper un poisson au lac des canoës, à Lazy Lake et à l'étang poissonneux, mission Camaïeu vs Allure

En attendant la prochaine saison, Epic Games continue de proposer des défis à ses joueurs. L'un d'entre eux demandera d'ailleurs d'attraper un poisson au lac des canoës, à Lazy Lake et à l'étang poissonneux.

En attendant la saison 2 du Chapitre 2, datée pour le 20 février prochain , Epic Games continue de proposer différents défis dans le but de divertir ses joueurs, et leur offrir de nouvelles récompenses. La missionest disponible depuis ce 30 janvier, et demandera, entre autres, aux joueurs d'attraper un poisson au lac des canoës, à Lazy Lake et à l'étang poissonneux.Le défi est on ne peut plus simple, à condition d'avoir de la chance. Les trois lieux ne sont pas difficiles à trouver. Le premier, le, se trouve à l'est de la carte, entreet. Le deuxième est ni plus ni moins que l'entendue d'eau à l'ouest de, alors que le troisième, l'étant poissonneux, se trouve au nord-est d'. Il faudra toutefois compter sur la chance pour ne pas perdre trop de temps, étant donné que pour valider le défi il faudra impérativement pêcher un poisson. Notez que, normalement, plusieurs cannes à pêche sont disponibles sur les lieux. Mais si vous ne souhaitez pas être pris de cours, il est préférable de s'en procurer une avant.Si jamais vous avez besoin d'aide pour trouver avec précision ces lieux, nous vous les avons listé sur la carte ci-dessous.