Attraper un objet avec une canne à pêche à plusieurs endroits signalés par un panneau Pêche interdite, mission Camaïeu vs Allure

Une nouvelle série de défis est disponible pour les joueurs de Fortnite, du nom de Camaïeu vs Allure. L'un des défis vous demandera d'attraper un objet avec une canne à pêche à plusieurs endroits signalés par un panneau pêche interdite.

Où trouver les panneau Pêche interdite dans Fortnite ?

En attendant la saison 2 du Chapitre 2, datée pour le 20 février prochain , Epic Games continue de proposer différents défis dans le but de divertir ses joueurs, et leur offrir de nouvelles récompenses. La missionest disponible depuis ce 30 janvier, et demandera, notamment, aux joueurs d'attraper un objet avec une canne à pêche à plusieurs endroits signalés par unPour valider ce défi, vous allez devoir vous rendre à, lieu-dit situé au sud-ouest de l'île. Dans les environs de ce dernier se trouve trois, un au nord, un au sud et un à l'est. Vous n'aurez qu'à vous approcher de ces, et pêcher un objet, quel qu'il soit, pour valider le défi. À noter que cessont similaires à ceux interdisant de nager , sauf qu'ici il s'agit d'un poisson barré, et non pas d'une personne en train de nager.Veillez à vous munir d'une canne à pêche avant de partir à la chasse de ces fameux panneaux, étant donné que vous en aurez besoin pour pêcher l'objet en question. Pour les trouver, rendez-vous sur les pontons, ou bien ouvrez simplement des coffres. Les cannes à pêche n'étant pas rares, il est plutôt facile d'en trouver. Une fois équipé, il ne vous reste plus qu'à vous rendre auxdits lieux, et attraper au moins un objet.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué l'emplacement exact dessur notre carte ci-dessous.