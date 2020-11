Attraper du poisson avec une canne à pêche pro, défi semaine 12

Attraper du poisson avec une canne à pêche pro

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 12 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant d'Cette deuxième partie du défi vous demandant d'attraper du poisson de trois manières : avec une canne à pêche avec une canne à pêche pro et avec des armes explosives, ne devrait pas vous poser trop de problèmes. La partie la plus complexe sera probablement de trouver cette fameuse. Sachez que vous n'avez qu'à mettre la main sur une canne à pêche normale et l'améliorer. Cela vous coûtera 100 unités de bois, 100 de pierre et 100 de métal.Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à vous rendre près d'un point d'eau, chercher ces fameux cercles à la surface, et pêcher 10 poissons pour valider le défi.Afin de ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous plusieurs endroits où une canne à pêche peut être trouvée proche d'un établi d'amélioration. Notez qu'à côté de chaque emplacement d'établi d'amélioration marqué se trouvent des cannes à pêche.