Atterrir à la Plateforme, à Hydro 16 et à la Scierie Logjam, mission Épreuve de TNTina, semaine 3

La troisième semaine de défis est enfin disponible dans Fortnite. L'un des défis vous demandera notamment d'atterrir à à la Plateforme, à Hydro 16 et à la Scierie Logjam.

Où se trouve la Plateforme, Hydro 16 et la Scierie Logjam ?

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Fortnite.

Comme tous les jeudis, les joueurs depeuvent profiter d'une nouvelle série de défis, lesquels permettent gagner de l'expérience et progresser dans le Passe de combat. Pour cette troisième semaine il sera demandé aux joueurs d'atterrir àCes lieux font sans aucun doute partie des plus connus de l'île de, même si laest récemment arrivée. Pour ce défi, il vous sera demandé d'atterrir aux trois lieux nommés, se trouvant tous dans la partie sud-ouest de la carte. Trois parties seront nécessaires pour le réaliser, sauf si vous jouez en Foire d'empoigne, où il est possible de le réaliser en une seule fois, avec un peu de chance.Pour ce qui est des trois lieux,se trouve à l'est de Slurpy Swamp et à l'ouest du pont, lase trouve elle au sud de Holly Edge alors que laest nommée sur la carte, et se trouve au sud-ouest, à l'écart de l'île. Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué leur emplacement exact sur la carte ci-dessous.