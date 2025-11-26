Attention, il vous reste peu de temps pour récupérer cet objet exclusif Fortnite

La collaboration entre Fortnite et Les Simpson touche à sa fin. Avant le lancement imminent du Chapitre 7 le 29 novembre, Epic Games offre un dernier cadeau aux joueurs.
La saison actuelle de Fortnite
vit ses derniers instants, et Epic Games a décidé de marquer le coup pour les fans de la famille la plus célèbre de Springfield. Alors que le Chapitre 7 est prévu pour le 29 novembre, marquant une nouvelle ère pour le Battle Royale, les développeurs laissent une ultime opportunité aux joueurs de célébrer le succès de la collaboration avec Les Simpson
. Depuis un mois, l'intégration de l'univers de Matt Groening, avec ses graphismes en cel-shading et ses skins emblématiques comme Ned Flanders ou Krusty le Clown, a été une réussite critique et populaire. Mais avant de tourner la page, une récompense gratuite attend ceux qui se connecteront à temps
.
Homer Géant, une récompense qui pèse lourd
L'objet en question n'est autre qu'un écran de chargement exclusif, baptisé « Giant Homer »
. Loin d'être une simple illustration, cette image capture l'essence chaotique et humoristique de la série. On y découvre un Homer Simpson titanesque, vêtu de ses simples sous-vêtements, dévorant un donut au glaçage rose tout en surplombant la ville de Springfield. La scène est apocalyptique
puisque Bart et Lisa observent leur père avec horreur, tandis que Marge, Moe et Scratchy tentent de fuir cette version mutante et gigantesque du patriarche.
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez qu'un skin « Homer Géant » est également disponible à l'achat dans la boutique d'objets dès aujourd'hui.
Comment récupérer cet objet avant la date limite ?
La procédure pour obtenir cette récompense est d'une simplicité enfantine, mais le temps presse. Il n'y a aucun défi complexe à relever ni de quête fastidieuse à accomplir. Il suffit aux joueurs de se connecter au jeu entre maintenant et le 29 novembre
. Une fenêtre pop-up apparaîtra alors automatiquement pour confirmer que l'écran de chargement a été ajouté à votre casier. C'est un geste appréciable de la part de l'éditeur pour remercier la communauté avant la transition majeure vers la prochaine saison.
Le Chapitre 7 et l'avenir des collaborations
Si le départ d'Homer et de ses voisins laissera un vide doux-amer pour certains nostalgiques, l'avenir de Fortnite s'annonce radieux.
Le lancement du Chapitre 7 promet déjà de renouveler l'expérience avec de nouveaux contenus majeurs. Les fuites et les teasers officiels pointent vers des collaborations cinématographiques de haut vol
. Nous devrions notamment voir l'arrivée de l'univers de Quentin Tarantino avec Kill Bill, mais aussi de figures cultes comme Marty McFly de Retour vers le Futur
.
La fin de l'ère Simpson n'est donc que le prélude à de nouvelles aventures pop-culturelles.
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