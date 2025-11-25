Riot Games a menti ? Ces skins « impossibles » reviennent finalement dans Fortnite



le 25 novembre 2025 à 18h45 Publié par Corentin Rimbert le 25 novembre 2025 à 18h45

Les joueurs de Fortnite attendaient ce moment depuis près de quatre ans. Selon des fuites crédibles, deux des skins les plus rares et demandés de l'histoire du Battle Royale s'apprêtent à faire leur grand retour dans la boutique, contredisant les déclarations passées de leurs créateurs.