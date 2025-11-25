Riot Games a menti ? Ces skins « impossibles » reviennent finalement dans Fortnite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2025 à 18h45
Les joueurs de Fortnite attendaient ce moment depuis près de quatre ans. Selon des fuites crédibles, deux des skins les plus rares et demandés de l'histoire du Battle Royale s'apprêtent à faire leur grand retour dans la boutique, contredisant les déclarations passées de leurs créateurs.
Riot Games a menti ? Ces skins « impossibles » reviennent finalement dans Fortnite
L'année 2025 aura été marquée par une résurgence spectaculaire de collaborations que l'on pensait enterrées à jamais. Des franchises emblématiques comme Dune, Borderlands ou encore Street Fighter ont refait surface ces derniers mois, pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Pourtant, malgré cette vague de retours nostalgiques, une demande persistait bruyamment au sein de la communauté, le retour des cosmétiques liés à l'univers de Runeterra. Il semble que les prières des joueurs aient enfin été entendues, car l'une des collaborations les plus marquantes s'apprête à être relancée lors de la prochaine saison.

La fin d'une attente de 1400 jours

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L'information nous vient de HYPEX, une figure incontournable et fiable dans l'écosystème des fuites Fortnite. Selon ses informations, Jinx et Vi, les deux héroïnes emblématiques de League of Legends et de la série animée Arcane, feront leur réapparition dans le jeu durant le Chapitre 7 Saison 1. Initialement sortis en 2021 pour accompagner la promotion de la série Netflix, ces skins n'avaient fait que de brèves apparitions avant de disparaître totalement des étals virtuels après février 2022.
Cela fait maintenant très exactement 1389 jours que ces cosmétiques sont inaccessibles au moment de l'écriture de ces lignes. Une éternité dans le monde du jeu vidéo, qui a contribué à forger leur statut d'objets ultra-rares. Les joueurs n'ont cessé de réclamer leur retour, et il semble que Epic Games et Riot Games aient finalement trouvé un terrain d'entente pour satisfaire cette demande colossale.

Un indice musical qui ne trompe pas

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Tout a commencé par une découverte du créateur @BeastFNCreative concernant le mode musical du jeu. Il a rapporté que le célèbre morceau « Enemy » du groupe Imagine Dragons allait intégrer le Fortnite Festival en tandem avec la Saison 12. Pour les connaisseurs, ce titre est indissociable d'Arcane puisqu'il en constitue le thème principal. Ce qui ressemblait à une simple coïncidence a rapidement été corroboré par HYPEX.

Après investigation, le leaker a affirmé avec confiance que l'arrivée de cette piste musicale n'était pas anodine et qu'elle servirait de véhicule au retour des skins de Jinx et Vi. C'est une stratégie classique chez Epic Games, synchroniser les contenus audio et visuels pour maximiser l'impact marketing d'une collaboration.

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Un revirement de situation inattendu

Si cette nouvelle est aussi surprenante, c'est parce que les signaux envoyés par Riot Games étaient jusqu'ici plutôt pessimistes. Plus tôt dans l'année, Marc Merrill, le fondateur de Riot, avait exprimé de sérieux doutes quant à la faisabilité d'un tel retour. Il estimait alors difficile de justifier une nouvelle sortie de ces skins alors que la série Arcane était déjà conclue.
Nous ne voyons pas comment les réintégrer d'une manière qui ait du sens vis-à-vis de la narration d'Arcane.
Bien que la porte n'ait jamais été totalement fermée, le ton suggérait qu'aucun accord n'était à l'ordre du jour avec Epic Games. Force est de constater que les négociations ont évolué en coulisses. Avec le lancement du Chapitre 7 Saison 1 prévu pour ce week-end du 30 novembre, les joueurs n'auront plus à attendre très longtemps pour obtenir une confirmation officielle et, espérons-le, compléter enfin leur collection.

Nous devrions donc retrouver les skins de Jinx et Vi pour la fin de l'année, ou dans le pire des cas, au début de l'année 2026, si tout se passe bien.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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