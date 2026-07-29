Attention à la tempête, Epic Games bouleverse les règles de Fortnite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 juillet 2026 à 17h42
Epic Games déploie une mise à jour majeure pour Fortnite qui modifie drastiquement le rythme des fins de partie. Avec une tempête beaucoup plus rapide, les joueurs auront moins de temps pour se repositionner. Un test grandeur nature qui s'accompagne d'un rééquilibrage global des armes.
Attention à la tempête, Epic Games bouleverse les règles de Fortnite

Les amateurs de fins de partie tranquilles vont devoir revoir leur stratégie. Epic Games vient de déployer une mise à jour inattendue pour le mode battle royale de Fortnite, bouleversant le rythme des affrontements lors des derniers cercles de tempête. Si le début de la partie reste inchangé, la tension montera d'un cran à l'approche du dénouement.

Une tempête impitoyable en fin de partie

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Le changement principal de cette mise à jour concerne la vitesse de fermeture des derniers cercles de tempête. L'objectif d'Epic Games est de dynamiser les fins de match et forcer les joueurs à prendre des décisions plus rapidement. Selon les développeurs, le temps alloué pour se repositionner sera considérablement réduit au fur et à mesure que la partie avance. Fini le temps où l'on pouvait se cacher dans un buisson en attendant que les adversaires s'éliminent entre eux. Il faudra désormais être constamment en mouvement et anticiper les fermetures de zone pour ne pas se faire surprendre.

Toutefois, cette modification n'est pas encore définitive. Le studio souhaite évaluer la réception de cette mécanique par la communauté avant de l'adopter de manière permanente, comme il l'explique sur X.

Ceci est un essai actif et nous voulons vos retours. Le rythme vous semble-t-il meilleur ? Les rotations tardives sont-elles toujours réalisables ?

Un rééquilibrage massif de l'arsenal

Outre la modification de la tempête, cette mise à jour apporte son lot d'ajustements pour les armes et les objets. Les joueurs trouveront désormais moins de pistolets classiques sur la carte, tandis que les roches à choc apparaîtront par piles de deux, avec un maximum de quatre dans l'inventaire. Du côté des fusils, le fusil d'assaut chirurgical à rafale et le fusil d'assaut forgé par la guerre bénéficient d'améliorations notables. Ayant trouvé un rôle trop limité depuis le lancement de la saison, le premier inflige désormais plus de dégâts, tandis que le second gagne en vitesse et en précision.

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Les amateurs d'armes de poing ne sont pas en reste. Le pistolet à tir rebondissant apparaîtra plus fréquemment et verra ses dégâts augmentés. Du côté des armes mythiques, le pistolet mitrailleur à tir rapide disposera d'un chargeur plus grand, mais le pistolet de traqueur mythique subit une baisse de ses dégâts globaux.

Le mode Zéro Construction également impacté

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Enfin, les boucliers de gardien, jugés beaucoup trop puissants depuis leur retour dans le mode Zéro Construction, subissent un affaiblissement important. Ils se rechargeront désormais plus lentement et se videront plus rapidement lorsqu'ils seront à pleine charge. Ces multiples changements promettent des affrontements plus nerveux et exigeront une adaptation rapide de la part des joueurs compétitifs comme des amateurs.

Reste à savoir si la communauté validera cette nouvelle direction prise par le célèbre jeu de tir, ou si les développeurs devront faire machine arrière face aux retours des joueurs. Réponse d'ici quelques semaines.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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