Améliorer une arme à Salty Springs, défis semaine 5

Retrouvez les astuces pour valider facilement et rapidement le défi « Améliorer une arme à Salty Springs » faisant partie de la semaine 5 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Où et comment améliorer une arme à Salty Springs ?

La saison 3 du Chapitre 2 dea donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette cinquième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'ne sera pas difficile à localiser puisque la ville est nommée et se trouve directement à l'ouest de l'Autorité. Cependant, nous vous conseillons d'atterrir dans les alentours puis de récolter des ressources, étant donné que vous en aurez besoin pour la suite. Une fois un stock important de bois, de pierre et de métal, mais aussi d'une arme, rendez-vous dansÀ l'intérieur de celui-ci, dans le garage plus précisément, vous y trouverez un. Vous n'avez qu'à interagir avec ce dernier pour améliorer l'une de vos armes. La maison rouge est indiquée avec précision sur la carte ci-dessus.Notez que pour vous faciliter la tâche et ne pas vous obliger à récolter moult ressources, nous vous conseillons de prendre une arme de niveau intermédiaire. Ce défi peut être réalisé en partie normale ou en Foire d'empoigne, ce dernier mode étant à privilégier pour gagner du temps.