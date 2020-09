Aller en voiture de Slurpy Swamp a Catty Corner en moins de 4 minutes sans en sortir

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 5 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant d'À l'instar des autres défis vous demandant de rejoindre un point A à un point B dans un temps imparti, celui-ci est assez simple. Vous allez devoir trouver un véhicule aux alentours de Slurpy Swamp, démarrer votre course de ladite ville, puis vous rendre à Catty Corner. La route est on ne peut plus simple, et ne vous prendra qu'environ 2 minutes, voire moins pour celles et ceux maîtrisant les voitures de Fortnite.Il faut emprunter la route au nord de Slurpy Swamp, tourner à droite lors du croisement et suivre la route, qui vous fera passer à Misty Meadows. Petite précision, et pas des moindre, il ne faut pas quitter le véhicule pour que le défi soit validé.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué avec précision la route à suivre sur la carte ci-dessous.