Allez de Retail Row à Pleasant Park rapidement en voiture

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette huitième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant d'Lessont disponibles depuis peu dans, et offrent pléthore de nouvelles possibilités. Bien entendu, Epic Games souhaite que la communauté fasse rapidement connaissance avec nouveaux véhicules, qui se trouvent un peu partout sur la carte et notamment dans les grandes villes, c'est pourquoi plusieurs défis vous demanderont d'utiliser ces fameuses voitures.Ici, vous allez devoir, ce qui ne sera pas très compliqué. En effet, la plupart des voitures possèdent une vitesse assez importante, permettant de rejoindre rapidement n'importe quelle destination. Vous allez toutefois devoir faire attention au niveau d'essence. Si vous tombez à cours durant votre périple, pas de panique, vous aurez sur votre chemin des stations-service.Pour le trajet, vous allez obligatoirement devoir suivre la route, même s'il ne s'agit pas d'un chemin direct. Une fois dans votre voiture, vous devrez prendre le pont à droite de, tourner à la première intersection à droite, pour ensuite tourner sur la gauche, puis passer sous le petit pont de bois tout en continuant de suivre la route. Une fois arrivé au pont bleu, lequel se situe à côté d'une station essence, prenez à gauche, afin d'arriver à. Vous devriez, normalement, réaliser cette course en deux minutes, voire moins.Pour que cela soit plus clair, nous vous avons surligné le trajet à effectuer sur la carte présente ci-dessus.