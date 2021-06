Acheter une potion de bouclier à un distributeur automatique, défi saison 7

Où acheter une potion de bouclier à un distributeur automatique dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Après quelques saisons, lessont de retour dans le battle royale d'Epic Games. Ces derniers permettent de récupérer une potion de bouclier, utile si votre shield n'est pas au maximum. Cependant, il ne s'agit pas du genre d'objet que nous trouvons à chaque coin de rue, bien au contraire. Certains lieux-dits n'en possèdent pas, ce qui peut rendre la validation de ce défi quelque peu compliqué. La bonne nouvelle est qu'il suffit de ne récupérer qu'une potion de bouclier pour le valider.De ce fait, vous allez pouvoir choisir votre destination en fonction de la direction du bus de combat et, pourquoi pas, de votre spawn de prédilection. Plus d'une dizaine depeuvent être trouvés. Nous vous les avons indiqués avec précision sur notre carte ci-dessous.Si vous ne savez pas lequel choisir, nous pouvons vous conseillons celui à l'est de Misty Meadows, à l'est de Holly Hedges ou encore celui à l'ouest de Pleasant Park, puisque peu de joueurs devraient s'y rendre. Faites tout de même attention, ces objets pourraient être prisés de vos ennemis. Armez-vous avant d'y aller si possible, afin de pouvoir vous défendre.En validant ce défi, vous repartirez avec 30 000 XP.