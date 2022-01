Acheter un objet au hasard dans un distributeur automatique défaillant, défi semaine 6

Où trouver un distributeur automatique défaillant ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Lessont tout simplement des. Néanmoins, ces derniers n'ont pas d'emplacement précis, étant donné que cela varie d'une partie à l'autre. Ils peuvent être défaillants dans une partie et tout à fait fonctionnels dans l'autre. Il va donc peut-être vous falloir quelques minutes, et voyager un peu, avant de pouvoir valider ce défi.Cessont très simples à repérer : ils sont rouges et ont un point d'exclamation sur leur écran. Pour acheter un objet, il suffit d'interagir avec le, qui vous proposera un objet aléatoire (armes, objets de soin, consommables, etc.), plus ou moins intéressant pour le reste de la partie. Le coût est fixe : 100 lingots d'or.Nous trouvons deset dans toutes les stations-service. Visitez ces lieux jusqu'au moment où vous tomberez sur un qui est défaillant. Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous afin de valider ce défi sans perdre trop de temps.