Accepter une quête dans une Cabine téléphonique, défi saison 7

Emplacement des cabines téléphoniques dans Fortnite

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Lesfont partie des nouveautés de cette saison 7 de. Nous en trouvons un peu partout sur l'île et ne peuvent pas être manquées, étant donné qu'en plus de leur couleur qui sort du lot, ces cabines émettent un bruit de téléphone lorsque nous en sommes proches.Une fois en face, vous allez pouvoir interagir avec ces, lesquelles agissent plus ou moins comme les PNJ que vous pouvez croiser sur l'île. En effet, en répondant au téléphone, lesvous proposeront de participer à une petite quête, valable uniquement pour la partie en cours, comme éliminer un ennemi, infliger des dégâts, fouiller des coffres ou encore atteindre une certaine vitesse en voiture. En bref, ces quêtes sont relativement simples et permettent notamment de récupérer des lingots d'or.Cesse trouvent toutes proches d'une route et nous n'en trouvons pas vers le centre de l'île. Vous pouvez retrouver leur emplacement avec précision sur notre carte ci-dessous.Le défi sera validé après avoir accepté une quête, mais vous pouvez en accepter plusieurs pour gagner notamment des lingots d'or.