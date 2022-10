Accepter un contrat à un tableau des contrats dans les 30 s après avoir atterri, défi Fortnite semaine 6

Accepter un contrat à un tableau des contrats dans les 30 s après avoir atterri

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Si vous savez où se trouvent, alors le défi ne sera pas trop difficile. Si ce n'est pas le cas, alors vous pourriez avoir plus de mal à le valider, étant donné qu'il faut obligatoirementLa bonne nouvelle est que nous pouvons voir des, sauf dans la partie sud-est. Vous en trouverez un grand nombre dans la partie nord, sud et ouest, mais aussi au nord-est. Si vous ne savez pas où chercher, voici une carte avec quelques emplacements de, bien qu'il en existe d'autres.Une fois face à ce tableau, vous n'avez plus qu'à accepter un contrat, et le défi sera validé, à condition de l'avoir fait dans les trente secondes suivant l'atterrissage.