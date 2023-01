Forspoken : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Forspoken en France

Heure de sortie sur PS5 → Le 24 janvier, à 00h00.

→ Le 24 janvier, à 00h00. Heure de sortie sur PC → Le 24 janvier, à 18h.

Édition Standard → 56,99 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 78,99 € au lieu de 104,99 €, soit 25 % de réduction.



Le nouveau titre de Luminous Productions et de Square Enix,, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Catégorisé comme un jeu d'action-aventure et RPG, le soft doit se rendre disponible sur PC et sur la dernière console de PlayStation, la PS5, le 24 janvier 2023. D'ailleurs, la communauté se demande, en France.Grâce à la page du jeu sur le PlayStation Store, nous apprenons que(heure française), le 24 janvier 2023, sur PS5. Comme vous le savez probablement déjà, le titre de Luminous Productions et de Square Enix, qui est une exclusivité console temporaire de PlayStation, arrive également sur PC, mais ne sort pas sur Xbox tout de suite.D'ailleurs, le compte à rebours disponible sur la page Steam du jeu indique que, et sera donc jouable,(heure française), le 24 janvier de cette année. Ainsi, voici un récapitulatif desPour rappel, sur, nous sommes amenés à incarner Frey Holland, une jeune New-Yorkaise, qui se retrouve mystérieusement et soudainement téléportée dans le monde d'Athia, dans lequel elle se découvre des pouvoirs magiques et aptitudes au parkour. En outre, remarquons que, durant toute son aventure, Frey est accompagnée de Krav, un bracelet qu'elle porte au bras droit, qui est doué de conscience.sort le 24 janvier 2022 sur PC (sur Steam et sur l'Epic Games Store) ainsi que sur PS5. Plusieurs éditions sont prévues pour le jeu et les configurations PC requises sont connues. Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose en précommande à moindre coût sur :