Forspoken : Différentes éditions et bonus de précommande

Différentes éditions et bonus de précommande Forspoken

Bonus de précommande

Cape L'Infinie

Collier Ensemble Symboles

Vernis Gâchette facile

Kit de fabrication pour néophytes

Différentes éditions

Édition numérique standard

Jeu de base, Forspoken.

Divers bonus et items (cités ci-dessus), dans le cas d'une précommande.

Instant Gaming, vous le proposant pour la somme de 44,98 € au lieu de 79,99 €, soit 44 % de réduction.

Édition physique

Jeu de base, Forspoken.

Édition numérique Deluxe

Jeu de base, Forspoken.

Mini artbook numérique.

Mini bande originale numérique.

Accès anticipé à la préquelle téléchargeable « Forspoken: In Tanta We Trust » (disponible en hiver 2022).

Divers bonus et items (cités ci-dessus), dans le cas d'une précommande.

Kit de ressources rares (PS5).

Sa date de sortie officielle ayant été annoncée, et fixée au mois d'octobre de cette année 2022, il est d'ores et déjà possible de précommander, le nouveau jeu de Luminous Productions et Square Enix. Afin que vous ayez, nous vous proposons un petit récapitulatif de ce que nous savons actuellement, à ce sujet.Tous les joueurs et toutes les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie, recevront automatiquement quelques bonus. Il s'agit principalement d'items et objets cosmétiques, dont voici la liste connue à l'heure où nous écrivons ces lignes et disponible sur le PlayStation Store :Pour rappel,doit débarquer le. Pour ce titre, les joueurs pourront choisir parmi trois éditions sur PS5, et deux sur PC. En effet, comme vous le savez probablement déjà, tant c'est le cas pour un bon nombre de jeux, il ne sera pas possible d'acheter la version physique de Forspoken sur PC. En revanche, voici ce que nous savons des autres éditions :L'édition numérique standard desera disponible aussi bien sur PS5 que sur PC, et elle comporte les éléments suivants :Vous pouvez d'ailleurs la précommander tout en faisant des économies, grâce à notre partenaireComme nous avons pu le dire précédemment, seuls les joueurs sévissant sur PS5 pourront se procurer cette édition de, contenant :En revanche, l'édition numérique Deluxe (aussi dit « Digital Deluxe »), disponible sur PC et PS5, contient plusieurs éléments :Rendez-vous dèsdonc.