Forspoken : Les configurations PC

Les configurations PC de Forspoken

Configuration minimale (720p - 30 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit (après la mise à jour de novembre 2019) ou Windows 11 64-bit

→ 16 Go Stockage → 150 Go

Configuration recommandée (1440p - 30 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit (après la mise à jour de novembre 2019) ou Windows 11 64-bit

→ 24 Go Stockage → 150 Go

Configuration dite « Ultra » (2160p - 60 FPS)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit (après la mise à jour de novembre 2019) ou Windows 11 64-bit

→ 32 Go Stockage → 150 Go

Luminous Productions et Square Enix ont dévoilé lesde. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent désormais savoir si leur PC leur permettra de découvrir les aventures de Frey Holland. Ci-dessous, vous retrouverez donc les(minimale, recommandée et ultra)Grâce aux informations disponibles ci-dessous, vous pouvez constater qu'il convient de posséder un bon PC pour faire tournerselon sa configuration minimale proposant du 720p et du 30 FPS. Pour jouer en recommandé ou bien en ultra, les joueurs et les joueuses doivent avoir une très bonne RAM ainsi qu'un très bon processeur, entre autres. Par ailleurs, notons que le poids du jeu est plus que conséquent sur PC et est presque le double que celui-ci annoncé sur PS5