Forspoken sort t-il sur Xbox Series ?

Forspoken sort-il sur Xbox Series ?

Édition Standard → 56,99 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction.

→ au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe Digitale → 78,99 € au lieu de 104,99 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est le nouveau jeu du studio de développement Luminous Productions et de l'éditeur Square Enix. Le titre est catégorisé comme étant une exclusivité temporaire PlayStation/PS5, disponible sur PC et sur la dernière console de Sony. MaisComme dit précédemment,est une exclusivité temporaire PlayStation/PS5. Ce qui laisse penser que le titre de Luminous Productions et de Square Enix pourrait arriver sur d'autres plateformes de jeu, à l'avenir. Néanmoins, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ne se sont pas prononcés à ce sujet.D'après les dernières informations partagées, notamment via l'une des bandes-annonces pour le soft, la « période d'exclusivité sur la console prendra fin 2 ans après la date de sortie du jeu ». Cette mention est visible à la fin de ladite vidéo (ou sur l'image ci-dessous). Notons, d'ailleurs, que la période d'exclusivité deest plutôt importante. Généralement, les exclusivités Sony ont cours pendant six mois, voire un an.Ainsi, il se pourrait que le titre de Luminous Productions et de Square Enix débarque, à l'avenir, sur d'autres plateformes de jeu (en dehors donc de la PS5 et du PC), et donc sur. Mais, rien n'est acté et totalement sûr, à l'heure actuelle. Or, si tel est le cas, ce qui est certain c'est quePour rappel, sur, les joueurs et les joueuses sont invités à incarner une jeune New-Yorkaise, nommée Frey Holland. Cette dernière se retrouve, mystérieusement et soudainement, téléportée dans le monde d'Athia, dans lequel elle se découvre des pouvoirs magiques et est dotée d'un bracelet doué de conscience, nommé « Krav ».Si vous souhaitez parcourir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur PC (Steam) :L'article sera, bien évidemment, mis à jour au besoin.