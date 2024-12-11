PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de décembre 2024

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de décembre 2024.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de décembre 2024

Sonic Frontiers

Version(s) → PS4 et PS5

Forspoken Version(s) → PS5

Rabbids: Party of Legends Version(s) → PS4

WRC Generations Version(s) → PS4 et PS5

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch Version(s) → PS4 et PS5

Jurassic World Evolution 2 Version(s) → PS4 et PS5

Coffee Talk Version(s) → PS4 et PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly Version(s) → PS4 et PS5

A Space for the Unbound Version(s) → PS4 et PS5

PHOGS Version(s) → PS4

Biped Version(s) → PS4 et PS5









Sly 2: Band of Thieves

Version(s) → PS4 et PS5

Sly 3: Honor Among Thieves Version(s) → PS4 et PS5

Jak and Daxter: The Precursor Legacy Version(s) → PS4 et PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Version(s) → PS VR2



Les abonnements PlayStation Plus

Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.D'ailleurs, sachez queAu cours du mois de, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auou auvont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder,Comme toujours, au mois deEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».