Football Manager 27 confirme sa sortie en novembre avec le retour des fonctionnalités cultes

Les fans de gestion footballistique peuvent marquer le mois de novembre dans leur calendrier. Sports Interactive vient de confirmer la fenêtre de sortie de Football Manager 27. Entre retour aux sources, nouvelle approche communautaire et communication repensée, les premiers détails viennent d'être révélés.

Sports Interactive a officiellement pris la parole pour faire le point sur le développement de Football Manager 27. Si le mystère plane encore sur plusieurs aspects du titre, les développeurs ont partagé une feuille de route claire pour les mois à venir, promettant une édition qui saura écouter les attentes historiques de sa communauté et tenter de redorer le blason de la franchise, après un FM26 en demi-teinte.

Une sortie fixée au mois de novembre

Les habitués de la franchise ne seront pas dépaysés puisque Football Manager 27 respectera la tradition avec une sortie programmée pour le mois de novembre. Toutefois, le studio reste prudent et n'a pas encore communiqué de date précise. Les plateformes compatibles seront également confirmées ultérieurement, mais nous ne devrions pas avoir de surprises de ce côté.

Le prix de vente officiel ainsi que les éventuelles modalités d'abonnement nécessaires pour jouer à certaines versions restent pour le moment sous silence. Le studio n'a pas souhaité donner plus de détails dans sa FAQ.











Le retour aux sources réclamé par les fans

La véritable bonne nouvelle de cette annonce réside dans la philosophie de conception adoptée par les équipes de Sports Interactive. Dans une prise de parole en vidéo, Chris Groves, responsable de la communauté, a détaillé la vision du studio pour FM27. À partir du mois de septembre, les joueurs auront droit à des présentations détaillées du gameplay. Les développeurs ont visiblement écouté les retours parfois critiques des dernières années.

Nous faisons évoluer le design actuel tout en restaurant des idées et comportements que vous appréciez et qui ont bien fonctionné dans les éditions précédentes.

Cette promesse de ramener des fonctionnalités devrait rassurer les amoureux de la licence, tout en modernisant l'interface et les mécaniques actuelles. L'objectif est de trouver le juste équilibre entre innovation et respect de l'héritage d'une série mythique, ce qui n'était pas le cas dans le dernier épisode.

Dans tous les cas, les choses vont s'accélérer d'ici quelques semaines, avec les premières informations liées au gameplay et aux nouveautés. La date de sortie sera partagée ensuite, avec l'ouverture des précommandes, une fois que le voile aura été levé sur de nombreux points.