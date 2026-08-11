Les développeurs de Football Manager avouent avoir besoin de l'aide des joueurs pour FM27, et lancent des tests

Sports Interactive vient de confirmer l'existence de Football Manager 27 au détour d'une annonce officielle. Le studio britannique lance un vaste programme de playtests ouvert au public pour façonner l'avenir de sa célèbre simulation, une opportunité inédite pour les fans de s'impliquer directement dans le développement.

Comme souvent, au mois de septembre, Sports Interactive dévoile les premiers détails concernant l'itération annuelle de la saga Football Manager. Mais cette fois, le studio a pris tout le monde de court. Ce 11 août, le titre a été mentionné pour la première fois sur son site officiel, avec une annonce de taille : une initiative majeure visant à rapprocher les développeurs de leur communauté, pour leur aider à façonner Football Manager 27.

Une nouvelle ère pour les playtests avec FirstLook

Le studio londonien a décidé de revoir en profondeur sa manière de recueillir les avis des joueurs. Conscient que les retours de la communauté sont le moteur principal de la franchise depuis des décennies, et que Football Manager 26 a globalement déçu, Sports Interactive annonce un partenariat inédit avec la plateforme FirstLook. L'objectif est de permettre aux fans les plus investis de s'inscrire pour participer aux phases critiques du développement et tester des versions précoces du jeu dans des conditions réelles.

Selon le communiqué officiel, cette démarche proactive vise à garantir que les retours soient minutieusement analysés et intégrés par les équipes internes bien avant la sortie commerciale. Les joueurs sélectionnés auront ainsi un accès privilégié aux nouvelles fonctionnalités et aux améliorations de l'opus à venir, avec une véritable influence sur le produit final.











Comment participer au développement de FM27

Pour avoir une chance de rejoindre ce programme en ligne très prisé, les candidats doivent remplir un formulaire d'inscription détaillé. Le studio précise rechercher des profils extrêmement variés, allant du vétéran acharné qui passe des nuits blanches sur ses tactiques, au manager plus occasionnel, afin d'obtenir un spectre d'analyses le plus large possible.

Tout ce que nous vous demandons est de jouer le plus possible et de nous fournir vos retours et commentaires, de répondre à des sondages et de nous signaler tous les bugs que vous pourriez rencontrer.

Outre le privilège de découvrir les nouveautés en avant-première, les testeurs retenus bénéficieront d'un accès à des espaces exclusifs sur les forums officiels et sur Discord. Ces canaux de communication privés permettront d'échanger directement avec d'autres testeurs ainsi qu'avec les équipes de développement. Il faut toutefois noter que la simple inscription ne garantit en aucun cas une place, la décision finale appartenant exclusivement à Sports Interactive.

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En marge de ce vaste test en ligne à l'échelle mondiale, le studio organise également des sessions en présentiel dans ses locaux. Ces playtests en studio réuniront des joueurs historiques de la communauté qui se sont illustrés par la pertinence de leurs retours passés, qu'ils soient élogieux ou sévèrement critiques. Cette double approche démontre la volonté de l'éditeur de ne négliger aucune piste pour peaufiner son prochain titre de gestion.

Concernant les informations sur Football Manager 27, nous devrions en avoir au mois de septembre, si les choses avancent bien. Sa sortie devrait se faire en novembre.