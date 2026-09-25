FM27 compte réinventer votre façon d'explorer son univers, et dévoile de nouvelles améliorations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2026 à 17h49
Football Manager 2027 promet une immersion inédite en redonnant vie à son univers au-delà de votre club. Avec le retour très attendu des tirages de coupe, un mercato repensé et une interface clarifiée, préparez-vous à une expérience de gestion plus profonde et personnalisable que jamais.
FM27 compte réinventer votre façon d'explorer son univers, et dévoile de nouvelles améliorations

L'univers de Football Manager ne s'est jamais limité aux simples frontières de votre club, et l'édition 2027 compte bien vous le rappeler après l'échec de FM26. Les développeurs ont repensé la navigation et l'immersion pour éveiller votre curiosité quant aux événements qui secouent le monde du ballon rond. Le but est de rendre chaque saison de Football Manager 27 plus vivante, interconnectée et mémorable, en s'appuyant sur des fonctionnalités réclamées par la communauté.

Une interface repensée pour une immersion totale

Pour faciliter l'exploration, le système d'actualités de FM27 a subi une refonte majeure. Fini le flux générique et parfois confus, le jeu sépare désormais clairement le contenu élaboré sur mesure pour vous des informations globales concernant les transferts et le reste du monde. Les médias en jeu proposeront des articles plus pertinents, directement accessibles via vos messages, rendant la course au titre ou les rumeurs de licenciement beaucoup plus palpables.

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Cette volonté de clarté s'étend aux menus du jeu. Les écrans dédiés aux clubs, aux compétitions et aux nations ont été repensés pour mettre en évidence ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui est à venir. En un coup d'œil sur l'écran d'un club, vous accédez à son historique, ses joueurs clés et ses dernières actualités. Du côté des compétitions, les données dynamiques comme l'équipe de la semaine ou les leaders statistiques sont mises en avant, facilitant grandement le travail de vos recruteurs.

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Le retour triomphal des moments clés de la saison

Au-delà des menus, FM27 ressuscite des mécaniques chères au cœur des fans.

Les Tirages de coupes reviennent sous un format familier, démarrant par un message qui vous amène vers le tirage au sort opéré par un présentateur.

Vous pourrez à nouveau ressentir ce frisson unique en voyant le nom de votre équipe sortir du chapeau, que ce soit pour un modeste derby ou un choc contre un géant européen.

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Le dernier jour du mercato fait également son grand retour sous une forme plus dramatique. Les offres d'agents seront désormais visibles tout au long de la période des transferts, gagnant en intensité à l'approche de la date fatidique. L'intelligence artificielle des clubs et des joueurs a d'ailleurs été affinée. Les jeunes prodiges exigeront de réelles garanties de temps de jeu, considérant votre club comme un tremplin, tandis que les dirigeants adverses se montreront plus féroces sur les clauses de revente.

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Un rythme de jeu taillé sur mesure

La grande nouveauté de cette édition réside dans le contrôle absolu de votre progression. Un nouveau système de flux fait son apparition, proposant plusieurs préréglages pour déterminer la fréquence des arrêts et des mises à jour. Les amateurs de parties rapides opteront pour l'option épurée, tandis que les plus méticuleux choisiront l'expérience complète.

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Une option personnalisée permet même de régler précisément le comportement du bouton continuer, vous laissant maître de votre rythme de croisière. Avec toutes ces améliorations, Football Manager 27 annonce son ambition, et souhaite réellement reconquérir son public. Espérons que le résultat soit au rendez-vous. Attendez-vous à d'autres communications de la part de Sports Interactive dans les prochaines semaines, à mesure que nous approchons de la sortie de FM27, en novembre.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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