FM 2022 : Quelques idées de clubs à faire pour débuter ou s'amuser

Quelques idées de clubs pour FM 2022

Newcastle

Sunderland

Saint-Étienne

Toulouse

Villarreal

AC Milan

RB Leipzig

Werder Brême

PSV Eindhoven

Il est parfois difficile de savoir dansSi nous mettons notre club de cœur de côté, le choix peut être cornélien compte tenu des innombrables possibilités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi nous vous proposons une petite liste de clubs à entraîner, quelles que soient vos motivations : trouver un challenge, prendre en main le jeu ou tout simplement vous amuser, il y en aura pour tous les goûts.Nous vous proposons au moins un club dans les cinq plus grands championnats, mais aussi quelques défis à faire dans des ligues moins mises en avant ou inférieures.Commençons par la Premier League. Le choix le plus simple est évidemment Newcastle, qui vient d'être racheté par un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, avec pour ambition de régner sur l'Europe. Ces ambitions pourraient également être les vôtres, avec un budget de départ fixé à 200 millions d'euros, ce qui vous laissera carte blanche ou presque pour vous imposer dans l'un des championnats les plus compétitifs du monde. Ce défi sera cependant un peu facile pour les entraîneurs expérimentés.Membre de la division 3 anglaise (League One) Sunderland se doit de très vite être promu à l'échelon supérieur et retrouver, d'ici quelques saisons, la Premier League. Club dont la chute a été popularisée avec la série Netflix Sunderland 'Til I Die, vous pourrez débarquer dans le club du nord-est de l'Angleterre avec comme objectif de redonner du plaisir aux supporters, qui n'ont pas vécu au mieux ces dernières années.Traversons la Manche pour atterrir en Ligue 1 et plus particulièrement à Saint-Étienne. Très à mal en Ligue 1 depuis quelques mois, enchaînant les saisons galères, vous pourriez arriver dans le Forez avec comme objectif de retrouver l'Europe et stabiliser les verts dans la première moitié de tableau. Surtout, vous pourrez ici vous appuyer sur le centre de formation très qualitatif, qui a vu naître plusieurs bons joueurs ces dernières années. Un défi qui pourrait convenir à tous les joueurs.Dans l'antichambre de la Ligue 1, plusieurs clubs peuvent être intéressants sur le moyen terme. Toulouse y fait naturellement partie. Après avoir loupé de peu la montée en L1, le TFC est l'un des plus gros clubs de L2 et vous permettra, là aussi, de vous appuyer sur un centre de formation de qualité. Le budget de transfert de 11 millions d'euros devrait permettre à certains de faire de jolis coups durant le mercato.Fraîchement vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal aura naturellement à cœur de confirmer son retour en puissance. Il s'agit d'un excellent club pour relever le défi de remporter la Ligue des champions à court terme.Fort d'un recrutement intelligent, l'AC Milan fait son retour en Ligue des champions. Toujours en quête d'un sacre en Serie A, vous aurez alors la lourde tâche, mais pas insurmontable, de décrocher le titre attendu depuis plus de dix ans. Il s'agit d'un club idéal pour celles et ceux souhaitant débuter, ou s'amuser sur quelques saisons. L'équipe est d'autant plus très bien équilibrée, entre joueurs expérimentés et jeunes prodiges.En Bundesliga, les clubs pouvant être intéressants sont nombreux. Ici, l'objectif sera de mettre fin à l'hégémonie du Bayern Munich, qui rafle tous les titres depuis neuf ans. Le RB Leipzig fait partie des candidats, notamment grâce à ses jeunes joueurs. Vous aurez la lourde tâche de devoir vous imposer sur le plan national et international en bâtissant une équipe qui pourrait évoluer d'une saison à l'autre, compte tenu des demandes de la direction.Relégué en 2. Bundesliga, comme d'autres mastodontes allemands ces dernières années, le Werder Brême est l'un des clubs de D2 allemande qui peuvent être intéressants à prendre en main pour les ramener sur le devant de la scène. Dans le même genre de challenge, Schalke 04, Hanovre 96 ou encore Hambourg peuvent être choisis.Pour finir avec cette sélection, nous pouvons également vous conseiller le PSV Eindhoven, grand club néerlandais qui a réussi à faire quelques jolis parcours en Ligue des champions au début des années 2000 (les supporters lyonnais en gardent d'ailleurs quelques souvenirs), mais peine à s'imposer sur la scène européenne depuis plusieurs années. Grand rival de l'Ajax Amsterdam, vous aurez également un challenge à l'échelle du pays, le club de la capitale ayant raflé la moitié des titres ces dix dernières années.Bien évidemment, cette liste est non exhaustive et bien d'autres défis peuvent être relevés dans FM 2022, que ce soit dans l'un des championnats cités ci-dessus, ou une région plus « exotique » dans lesquelles nous trouvons également de très bons joueurs et pépites. D'ailleurs, en parlant de pépites, nous vous avons fait un guide récapitulant les meilleures pépites de FM 2022 ici . 