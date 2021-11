FM 2022 : Comment avoir les vrais logos et écussons ?

Comment installer un logopack sur FM 2022 ?

Dézipper le fichier avec une application le permettant (WinRAR, 7Zip)

Dans le dossier, trois sous-dossiers sont disponibles. Copiez « ads » et TCM22Instructions dans le dossier « Football Manager 2022. Pour le trouver, suivez le chemin d'accès C:\Users\Admin\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2022\ Attention, il est possible que le chemin d'accès soit différent, selon sur quel disque dur votre jeu est installé.

Ensuite, selon la composition de votre dossier, vous devrez : Si la partie « Graphics » existe → ouvrir le sous-dossier « graphics » que vous venez de télécharger et il faudra copier-coller les dossiers « logos » et « pictures » dans le dossier « Graphics » du jeu. Si la partie « Graphics » n'existe pas → copier-coller le dossier « graphics » que vous venez de télécharger dans le dossier source de FM 2022.

Lorsque l'opération est terminée, lancez le jeu.

Une fois dans votre partie, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, cliquez sur le logo FM, en haut à droite.

Allez dans le menu « Préférences », «Avancé » puis « Interface ».

Vérifiez dans le menu « Thème » que la case « Utiliser la mémoire cache » est bien décochée, contrairement à celle « Recharger le thème ».

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Recharger le thème » pour profiter des visages des joueurs.

Si vous venez de lancer une carrière qui s'annonce des plus prestigieuses et souhaitez mettre tous les ingrédients pour que l'immersion soit totale, et donc implanter les vrais visages des joueurs, mais aussi les logos, dans, vous êtes au bon endroit. En effet, vous pourrez retrouver un guide pour les visages ici , alors que nous vous expliquons ci-dessous, afin de rendre l'expérience encore plus profonde qu'elle ne l'est déjà.Depuis de nombreuses années, il est possible, en quelques clics, d'installerpour que tous les clubs ou presque aient leur vrai logo sur FM. L'opération est assez simple, mais demande tout de même certaines manipulations qui peuvent vite devenir complexes pour certains joueurs.Avant toute chose, vous allez devoir vous rendre sur le site TCMlogos, créé par des moddeurs spécialisés dans la licence, puis cliquer sur « TCM22 » qui se trouve dans la partie inférieure de l'écran. Une fois sur cette page , descendez pour trouver le lien de téléchargement. Lorsque le fichier est téléchargé, voici les étapes à suivre :Vous voilà totalement prêt pour partir à la conquête des trophées les plus convoités du football. Si vous souhaitez mettre la main sur les pépites du ballon rond, sachez que nous vous avons concocté un guide spécial recensant les wonderkids de FM22