FM 2022 : Comment accéder à la bêta ?

Comment accéder à la bêta de FM22 ?

Sur Steam Rendez-vous dans l'onglet « Jeux », en haut à gauche. Cliquez sur « Activer un produit sur Steam ». Entrez le code que vous avez reçu par mail. Cliquez sur suivant pour valider.

Sur Epic Games Cliquez sur votre profil en bas à gauche. Cliquez sur « Utilisez un code ». Entrez le code que vous avez reçu par mail. Cliquez sur activer pour valider.



Après un Football Manager 2021 de tous les records, puisque la licence ne cesse de grandir et de s'améliorer, Sports Interactive et SEGA ont à cœur de faire aussi bien avec, qui arrivera au début du mois de novembre.Naturellement, comme chaque année, plusieurs nouveautés sont introduites pour que les joueurs soient plus que jamais immergés dans leur rôle d'entraîneur. Néanmoins, pour que l'expérience soit parfaite lors de son lancement mondial le mardi 9 novembre prochain,. Si vous souhaitez y prendre part, nous vous expliquons comment faire.Pour cela, vous devez obligatoirement avoir précommandé le jeu. Pas de panique, si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous pouvez encore le faire et profiter de la, jusqu'à la sortie de, simplement en l'achetant chez un partenaire. Vous pourrez notamment en profiter grâce à Amazon, Steam , l' Epic Games Store ou encore Humble Bundle . Malheureusement, même sisortira aussi sur Xbox One, Xbox Series X/S et dans sa version Touch sur Nintendo Switch et les appareils iOS et Android,Lorsque vous l'avez précommandé, si vous l'avez fait par le biais de Steam ou l'Epic Games Store, sachez que vous n'aurez qu'à redémarrer votre launcher pour lancer le téléchargement. Si vous l'avez précommandé sur un site partenaire, voici la marche à suivre :En jeu, si vous rencontrez en problème ou décelé un potentiel bug ou exploit, n'hésitez pas à remonter l'information afin qu'elle soit corrigée. Vous pouvez notamment le faire via le compte Twitter officiel La sortie mondiale de Football Manager 2022 est prévue le 9 novembre, sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies,Les bonus de précommande, dont la bêta, ne seront cependant pas compris.