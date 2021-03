Football Manager dépasse les 33 millions de copies vendues

It's a record. Literally.



What a milestone to hit.



Congratulations to the whole team at @SIgames @FootballManager both old and new. pic.twitter.com/MdYNLcqovi — Miles Jacobson (@milesSI) February 26, 2021

grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose avec une réduction de 49 %

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis son lancement en 1992, la licence Football Manager (connue à l'époque sous le nom de Championship Manager) n'a cessé de séduire les amateurs de football et de simulation. Chaque année, le jeu se vend plus que la précédente, et le fait qu'une période gratuite ait été proposée en 2020 lors du premier confinement, puis offert un peu plus tard via l'Epic Games Store, a renforcé sa popularité et de nombreux joueurs s'y sont (re)mis,Avec un million de copies expédiées en l'espace d'un mois et demi à peine, Sports Interactive et Miles Jacobson, directeur du jeu, étaient effectivement ravis des performances. Ils le sont encore plus en voyant la franchise dépasser les 33 millions de copies vendues en ce début d'année 2021.Le palier du tiers des 100 millions est loin d'être anecdotique, puisque de nombreuses franchises populaires n'ont pas réussi à le dépasser, comme la licence Splinter Cell, Kingdom Hearts ou encore Half-Life. Si vous n'avez pas encore succombé cette année, sachez que FM 2021 est disponible sur PC à moindre coût,