Date de sortie de FM 2021

Football Manager 2021 est un titre historique pour nous, en tant que studio. Nous sortons FM sur plus de plateformes que nous l’avons jamais fait, et offrons donc à plus de joueurs l’opportunité de gérer leur club préféré que ce soit sur PC, depuis leur canapé sur consoles ou sur leurs téléphones et tablettes.

Bande-annonce FM 2021

Voilà une nouvelle qui fera plaisir à toute une communauté, qui attendait impatiemment de nouvelles informations à propos de. Si nous savions qu'il allait sortir plus tard que ces dernières années (début novembre), nous n'avions aucune date précise à nous mettre sous la dent. Chose faite ce 23 septembre, avec en prime un premier trailer.Il va falloir patienter quelques semaines de plus, puisque l'itération de cette année pointera le bout de son nez le. Cependant, FM 2021 sera assez particulier, puisqu'il sera lancé sur l'Epic Games Store et les consoles Xbox, en plus de sa traditionnelle sortie sur Steam. Cela faisait treize années que la simulation footballistique ne s'était pas rendue disponible sur les consoles de Microsoft.Miles Jacobson, Studio Director de Sports Interactive, s'est exprimé en marge de cette annonce, indiquant son enthousiasme face à ce nouvel épisode.Cette version console permettra le Play Anywhere (en version numérique seulement), donnant la possibilité aux joueurs de poursuivre leur partie sur l'une et l'autre des plateformes. La version Touch, à destination de la Nintendo Switch et des appareils mobiles, sera aussi de la partie.Naturellement, un premier trailer a été partagé, lequel ne nous permet malheureusement pas d'avoir de plus amples informations sur le titre.Des informations plus poussées, sur les nouveautés, seront prochainement dévoilées à propos de. Rendez-vous le 24 novembre, jour de sa sortie sur PC et Xbox One/Series X.