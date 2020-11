Football Manager 2021 : À quelle heure sort FM 2021 ?

À quelle heure sort FM 2021 ?

Comme chaque année, la sortie deest un événement particulier pour la communauté, qui attend la nouvelle itération de pied ferme. Comme toujours, plusieurs nouveautés ont été introduites par Sports Interactive, poussant le réalisme à son paroxysme. Cette année, nous aurons le droit à davantage d'informations sur les adversaires, des gestuelles ajoutées dans les causeries et les conférences de presse, encore plus de statistiques à la fin des matchs avec l'ajout de xG ou les résumés de fins de saisons. En bref,s'annonce encore plus grand que la version 2020.Néanmoins, de nombreuses personnes se demandant quand FM 2021 sera jouable. Si la date de sortie est connue, l'l'est un peu.Si la version normale de FM 2021 est disponible dès ce 24 novembre, il faudra attendre le 1er décembre pour mettre la main sur la version Xbox One et Xbox Series X/S, tout comme pour la version Touch.Bonne nouvelle, l'. De ce fait, l'attente n'est plus très longue pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à la bêta de la simulation footballistique.Bien évidemment, si vous souhaitez un peu d'aide pour dénicher le futur meilleur joueur du monde, nous vous avons concocté un guide récapitulant les meilleures pépites et jeunes joueurs, aussi appelés wonderkids Notez que si vous souhaitez faire quelques économies, notre partenaire