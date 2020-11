FM 2021 : MàJ 1.2, tous les détails

Utilisateurs étant bloqués avant une séance de penalties.

Utilisateurs étant bloqués après un match.

Utilisateurs étant bloqués sur l’écran popup « en attente » pendant les parties en réseau.

Crash rare en regardant le panneau d’informations d’un joueur.

Crash rare avec le récapitulatif de fin de saison.

Ballon qui se téléporte quand le gardien tire un penalty pendant une séance de tirs au but.

« Accepter et demander aux clubs de s’aligner » accepte incorrectement toutes les offres.

Tout le XI type non éligible pour le match intra-effectif.

Joueurs en prêt ne gagnent pas de points pour le permis de travail en fonction du niveau de la division où ils jouent.

Dugout qui reste à l’écran pendant les temps forts.

Stats du match sélectionnées qui se remettent par défaut en allant dans l’écran tactique ou à la mi-temps.

Améliorations aux fonctionnalités de la Touchline tablet.

Deux jours après le lancement de sur PC via Steam et l'Epic Games Store, une petite mise à jour est d'ores et déjà disponible au téléchargement. Cette dernière vise notamment à corriger plusieurs problèmes. Le patch notes complet est disponible ci-dessous : Si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à les remonter auprès du support afin qu'ils soient corrigés par les équipes de Sports Interactive. FM2021 est actuellement disponible sur PC, et arrivera plus tard sur Nintendo Switch et les consoles Xbox.