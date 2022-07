FIFA 23 : Les équipes russes ne seront pas de la partie

Pas d'équipes russes dans FIFA 23

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, en début d'année, de nombreuses décisions ont eu lieu dans le monde du sport, avec par exemple la disqualification des clubs russes pour les coupes européennes (Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence), mais aussi de l'équipe nationale, qui n'a pas pu disputer le barrage pour la Coupe du monde 2022. EA Sports a suivi ces sanctions pour les appliquer dans FIFA 22 en mars,EA Sports a en effet confirmé la nouvelle, notamment dans les colonnes de PC Gamer , en précisant que le studio reste « solidaire avec le peuple Ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l'invasion de l'Ukraine ». Cette solidarité se montre notamment« en accord avec nos partenaires de la FIFA et de l'UEFA ».Pour ce qui est de FIFA 23, rappelons que le titre accueillera quelques nouveautés non négligeables, comme un mode Coupe du monde (masculine et féminine) gratuitement, et que le cross-play sera enfin disponible. De nombreuses améliorations auront également lieu, mais les développeurs n'ont pas encore communiqué sur le sujet. Nous en saurons plus durant le mois d'août. Côté communauté française, les joueurs pourront profiter d'un nouveau duo de commentateurs La sortie de FIFA 23 aura pour rappel lieu le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch, dans une version spéciale. Pour la première fois, le titre sera également disponible sur l'Epic Games Store, confirmant le rapprochement entre Electronic Arts et Epic Games. Notez que vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander pour profiter de quelques bonus, dans différentes éditions