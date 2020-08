FIFA 21 : « Le mode Carrière est très important pour nous » indique EA

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs années,, pourtant très populaire, pour se consacrer davantage au mode Ultimate Team, qui est très lucratif pour le studio, avec des centaines de millions de dollars de dépensés par les joueurs chaque année . Cette situation a bien entendu poussé la communauté à se plaindre, et après plusieurs années d'ajouts mineurs,Si certains ont d'ores et déjà été présentés, comme la possibilité de simuler les matchs tout en pouvant influer le cours de celui-ci, ou le retour tant attendu des prêts avec option d'achat , la firme nord-américaine réaffirme son engagement dans ce mode auprès de sa communauté. C'est dans un entretien accordé à Goal que Nick Wlodyka, vice-président et manager général d'EA Sports a tenté de rassurer la communauté.Ce dernier a ainsi indiqué que « le mode Carrière était très important » pour EA « cette année » et que. Sans nous en dire davantage, Nick Wlodyka précise que des choses « vraiment intéressantes » ont été faites ont niveau du gameplay,Bien évidemment, ces propos sont prometteurs, mais il va falloir attendre de voir si les modifications et nouveautés apportées à FIFA 21 sont vraiment pertinentes, puisque ce dernier n'arrivera que le 9 octobre, sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch dans un premier temps, puis sur PS5 et Xbox Series X lorsque celles-ci seront disponibles.