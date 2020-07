FIFA 21 : Les nouveautés du mode Carrière listées, avec le retour du prêt avec option d'achat

Avec FIFA 21, le mode Carrière devrait connaître quelques nouveautés importantes, pour le plus grand plaisir des joueurs.

Les premiers changements du mode Carrière de FIFA 21 partagés

Simulation interactive des matchs

Nouveau système de développement

Nouvelle aptitude pour les joueurs

Amélioration de l'IA

Amélioration du recrutement et retour des prêts avec option d'achat

En dépit d'une grande popularité,qui rapporte gros à Electronic Arts. Entre le mois d'avril 2019 et le mois de mars 2020, le mode Ultimate Team sur FIFA, NBA Live et Madden NFL a rapporté au studio 1,4 milliard de dollars , un record qui devrait largement être battu l'année prochaine. Cependant, suite au mécontentement des joueurs, qui n'hésitent pas l'afficher sur les réseaux sociaux,, pour le plus grand bonheur de la communauté.Cette fois-ci, les changements semblent pertinents et ne sont pas mis en place pour contenter la communauté dans un premier temps. Si tous les détails n'ont pas encore été donnés, de nombreux points ont été abordés, l'objectif étant de rendre l'expérience plus réaliste et plus immersive.À l'image d'un Football Manager, dans une moindre mesure, vous pourrez intervenir sur les matchs que vous simulez. C'est-à-dire que vous aurez les statistiques en temps réel vous permettant d'influer le cours du match par des changements. Il semblerait également que vous pourrez entrer dans le match lors des moments forts, comme pour tirer un penalty ou un coup franc.Puisque certains footballeurs changent de poste en cours de carrière, passant par exemple d'ailier à défenseur latéral, Electronic Arts a décidé de rendre cela possible dans FIFA 21, en permettant aux joueurs de convertir un milieu droit en défenseur droit, ou encore un milieu défensif en défenseur central. Une certaine logique sera normalement conservée, et un attaquant ne pourra pas devenir défenseur et inversement.Les dernières minutes d'un match peuvent parfois être décisives, c'est pourquoi EA a mis en place l'aptitude « Tranchant » qui déterminera les probabilités pour que le joueur soit décisif dans un moment clé. Cette dernière pourra bien évidemment être améliorée via le système d'entraînement qui devrait être plus poussé que celui présent dans FIFA 20.Comme toujours, EA promet une IA plus intelligente, notamment dans la manière d'aborder les matchs, que ce soit offensivement ou défensivement. Les prises de décision devraient être meilleures, tout comme le marquage et les gestes défensifs.Le prêt avec option d'achat était une chose très demandée par la communauté, puisque cette possibilité était absente depuis plusieurs opus. Dans FIFA 21, vous pourrez recruter un joueur en prêt et ajouter plusieurs closes, facultatives ou obligatoires. Idéal pour les clubs à petit ou moyen budget. Electronic Arts promet un marché des transferts plus réaliste que jamais.De plus amples informations sur le mode Carrière, mais aussi sur FIFA 21 seront partagées durant le mois d'août. Sa sortie est pour rappel prévue le 9 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.