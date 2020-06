FIFA 21 : La version PC sera identique à celle PS4/Xbox One

Les fonctionnalités next-gen de FIFA 21 ne seront, semble-t-il, pas disponible sur PC. Il faudra attendre le prochain opus.

Siest brièvement apparu lors de l'EA Play de ce 19 juin, peu d'informations ont été communiquées. Néanmoins, nous en apprenons davantage sur la FAQ publiée par Electronic Arts sur le site officiel. Alors que la version PS5 et Xbox Series X, qui sera disponible plus tard dans l'année, proposera aux joueurs des fonctionnalités plus poussées,, nous apprenons que les utilisateurs PC ne pourront pas en profiter.Dans cette FAQ, il est effectivement précisé que la version de FIFA 21 sur PC sera « la même version qui sortira sur PS4 et Xbox One ».. Cependant, EA précise que des informations supplémentaires seront partagées dans les prochaines semaines.Pour ce qui est de la version Switch, comme nous vous l'avions déjà indiqué lors de la révélation de FIFA 21 , elle ne proposera aucune innovation et se contentera des mêmes modes. Seuls les menus seront mis à jour, tout comme les effectifs et autres changements qui interviennent d'une saison à l'autre (maillots, logos etc.). Il est d'ailleurs d'ores et déjà précommandable sur toutes les plateformes . La version PS5 et Xbox One sortira plus tard et sera gratuite pour les possesseurs du jeu sur la console précédente.