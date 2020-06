FIFA 21 partage sa date de sortie et ses premières images

Electronic Arts a, à l'occasion de l'EA Play 2020, levé le voile sur la date de sortie de FIFA 21 et a partagé les premières images de la simulation sportive.

Il était surement l'un des jeux les plus attendus de cet EA Play, s'étant tenu dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juin. Si les images se sont fait attendre, la date de sortie a très vite était partagée.. Néanmoins, celles et ceux le précommandant auront le droit à trois jours d'accès anticipé et pourront donc y jouer dès le 6 octobre.Les premières images ont également été partagées, dédiées à la version next-gen qui plus est, permettant d'apprécier des graphismes de qualité et d'avoir un premier aperçu de ce nouvel épisode,, sans grande surprise.Comme toujours, une version épurée, sans ajout avec seulement des mises à jour d'effectifs, des maillots ou encore des menus sera disponible sur Nintendo Switch. De plus amples informations quant à FIFA 21 seront données plus tard au cours de l'été.est donc attendu sur PC, par l'intermédiaire d'Origin et Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 9 octobre 2020 et sur PS5 et Xbox Series X une fois celles-ci disponibles.