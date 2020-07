FIFA 21 : La note de certaines équipes, dont le PSG et Liverpool, aurait fuité

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la Présaison est enfin lancée sur FIFA 20, qui permet entre autres de débloquer du contenu pour FIFA Ultimate Team version 2021 , de nombreux joueurs se demandent quelles seront les notes des équipes et des joueurs. S'il va falloir patienter encore un bout de temps pour découvrir la notation d'Electronic Arts sur les joueurs, les notes de quelques équipes, probablement celles qui feront partie de la démo, ont fuité.Ces notes, notamment partagées sur Twitter par beFIFA , laissent la communauté perplexe, étant donné l'incohérence entre les équipes. Par exemple, nous pouvons voir que. Assez énigmatique lorsque nous savons que sur le papier l'équipe française possède ce qui se fait de mieux ou presque dans le monde en tant qu'ailier avec Neymar et Mbappé, qui est d'ailleurs la star de la jaquette de ce FIFA 21 . La note défensive de Liverpool (84) qui possède l'une des meilleures défenses du monde, et le milieu de Manchester United (78) ont également lancé quelques débats au sein de la communauté.Néanmoins, il n'est pas certain que nous ayons affaire à la note définitive. De plus, il est impossible de prouver l'authenticité de ces images, veuillez donc faire preuve de prudence avec ces notes, qui pourraient de toute façon évoluer si des transferts importants avaient lieu.arrivera, pour rappel, plus tard que d'habitude, puisque