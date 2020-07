FIFA 20 : La Présaison est lancée, avec des récompenses pour FIFA 21, le retour des TOTY et En Route vers la Finale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que les joueurs de FIFA 20 ont pu profiter durant de nombreuses semaines de l'événement Summer Heat, lequel a proposé moult DCE afin de renforcer son équipe, EA ne s'arrête pas en si bon chemin et propose un nouvel événement, qui sera normalement le dernier sauf retournement de situation, avec laAvec le retour de la Ligue des Champions et de l'Europa League au début de ce mois d'août, les joueurs pourront récupérer de nouvelles cartes En route vers la Finale dans les objectifs ou DCE, alors que la note des joueurs encore en lice prendra un +3. De la même manière, les confrontations Ligue des Champions marquent également leur grand retour dans. Qui plus est, les joueurs de la Team of the Year sont dorénavant disponibles dans les packs.Toutefois, l'information la plus importante qu'il faut retenir, et comme il fallait s'en douter, est que. Au programme donc, des packs de joueurs (non échangeables probablement), des consommables, des joueurs en prêt ou encore des accessoires. Ces derniers pourront être récupéré en réussissant certains objectifs ou Défis Créations d'Équipes dans FIFA 20.Rendez-vous sur le site officiel pour de plus amples informations. Pour rappel, la sortie de FIFA 21 est programmée pour le 9 octobre 2020.