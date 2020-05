FIFA 20 possède 25 millions de joueurs, 10 pour Star Wars Jedi: Fallen Order

Electronic Arts connaît une période particulièrement bonne, en grande partie grâce à sa licence FIFA, mais aussi son dernier jeu solo, Star Wars Jedi: Fallen Order, qui ont à eux deux vendu 35 millions de copies.

Electronic Arts était dans la tourmente il y a encore quelques mois suite au lancement raté de Star Wars: Battlefront 2 et de la sortie quelque peu délicate de Battlefield V . Cependant, suite à la gronde de la communauté qui a obligé l'éditeur à apporter quelques changements et à revoir sa façon de faire, ces derniers mois, et ceux à venir, le futur semble plus radieux.Ce renouveau, la firme nord-américaine le doit notamment à, toutes plateformes confondues, au début du mois de mai. Même si le mode Ultimate Team continue de faire parler de lui à cause de ses microtransactions,, même si pour le moment aucune précision n'a été donnée.Néanmoins, le studio n'oublie pas les joueurs qui souhaitent une autre expérience qu'une simulation sportive, avec par exemple. Ce choix semble avoir été bien accueilli, puisque le titre développé par Respawn. De bon augure pour entrevoir une hypothétique suite Finalement, nous apprenons également que les Sims 4 continue son petit bonhomme de chemin, en possédant, lors de chaque trimestre, un nombre de joueurs supérieur à ceux de la même période un an auparavant.