Comme c'était le cas sur l'opus précédent, FIFA 20 permet à ses joueurs de récupérer, gratuitement, des récompenses pour le mode FUT par l'intermédiaire de Twitch Prime.

Récompenses Twitch Prime FIFA 20, comment les récupérer ?

Contenu des récompenses Twitch Prime FIFA 20

Mois de février

Un joueur avec une note générale de 81 ou plus.

4 cartes de joueur rares en or

PC Edition Standard → 25,98 € au lieu de 60 €

Xbox One Edition Standard → 28,95 € au lieu de 70 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Les très nombreux joueurs dequi ont opté pour le mode FIFA Ultimate Team () peuvent, dès maintenant, récupérer des récompenses gratuitement, à la seule et unique condition d'être membre. Si tel est votre cas, vous pourrez alors profiter de nombreuses récompenses jusqu'à la sortie du prochain opus, en septembre 2020.Pas moins de sept packs de récompenses seront distribués aux joueurs qui les réclament, au rythme d'un part mois. Pour commencer, le pack du mois de février n'est, assurément, pas le plus sexy et important, mais nul doute que la qualité augmentera avec le temps. Quant au pack de récompenses du mois de mars, il ne devrait pas tarder à être disponible.L'opération est on ne peut plus simple, étant donné qu'il faut vous rendre à cette adresse , vous connecter, lier vos comptes (Electronic Arts et Twitch) puis enfin réclamer la récompense. Une fois cela effectué il vous suffira de lancer, sélectionner le modepuis aller dans la boutique et ensuite dans « Mes Packs ». Votre pack Twitch Prime devrait normalement s'y trouver.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Pour ce mois de février, les joueurs peuvent récupérer les éléments suivants :Cet article sera, naturellement, mis à jour dès que de nouvelles récompenses seront disponibles. N'hésitez donc pas à revenir de temps en temps afin de ne rien louper.Pour rappel,est disponible depuis ce 27 septembre 2019 sur PC, par l'intermédiaire d'Origin, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenairevous le propose à des prix défiants toute concurrence sur les plateformes suivantes :