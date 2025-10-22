Fellowship : MàJ du 22 octobre 2025, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de la mise à jour du 22 octobre 2025 de Fellowship dans cet article.
Fellowship
a été lancé en accès anticipé le 16 octobre 2025, et une semaine après cette sortie, les développeurs ont publié les détails de la première mise à jour du MODA, qui sera accompagnée d'une maintenance de quelques heures le 22 octobre à partir de 10 heures (CET). Ce patch amène surtout des corrections variées à plusieurs niveaux, ainsi qu'un buff des deux personnages tanks, Helena et Meiko. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la mise à jour du 22 octobre de Fellowship.
Mise à jour du 22 octobre 2025 de Fellowship
Salut les amis ! Un grand merci à vous tous pour votre soutien continu et vos retours depuis le lancement de Fellowship en accès anticipé jeudi dernier ! Nous voulions vous prévenir que Fellowship sera en maintenance demain, 22 octobre, à 10h00 CET, afin que nous puissions effectuer quelques correctifs importants sur les serveurs et également déployer un nouveau patch.
Détails de la maintenance
Quels problèmes cette maintenance vise-t-elle à corriger ?
- Heure de début : 10h00 CET
- Durée : Quelques heures (nous vous donnerons une heure exacte lorsque ce sera prêt !)
- Serveurs : Hors ligne durant cette période
- Cette maintenance se concentre sur la résolution de certains problèmes clés, y compris un des problèmes les plus persistants que nous avons rencontrés, lié à un service spécifique que nous avons récemment identifié. Après cette maintenance, nous espérons voir des améliorations concernant les problèmes que vous avez rencontrés, y compris les files d'attente.
Général
- Améliorations générales de la file d'attente de connexion pour la rendre plus fiable.
- Le timer AFK a été augmenté à 10 minutes (5 minutes auparavant).
- Les cadres d'unités Self et Target ne causeront plus de zoom progressif sur les portraits au fil du temps.
UI
- Ajout des paramètres d'interface pour la taille des cadres d'unités Self et Target.
- Ajout des paramètres d'interface pour masquer le nom du joueur sur le cadre d'unité Self.
Progression
Reliques
- La relique qui offre une capacité de résurrection ne cause plus de latence lors de la résurrection.
Pouvoirs de Gemmes
- Sealed Fate (améthyste) augmente maintenant les chances de critique de 10 % / 30 % contre les cibles ayant plus de 50 % de vie (auparavant plus de 80 % de vie).
Traits d'Arme
- Le trait majeur Diamond Strike augmente désormais correctement les soins avec chaque pile (affectait uniquement les dégâts auparavant).
- Mise à jour de l'info-bulle du trait majeur Diamond Strike pour afficher l'augmentation correcte des dégâts / soins par pile.
Héros
- Résolution d'un problème causant des capacités de mouvement avec charges à parfois aboutir à un nombre de charges négatif.
Meiko
- Le modificateur de menace de Meiko a été augmenté de 20 %.
- Les dégâts des capacités de Meiko ont été augmentés de 12 %.
- Le manteau légendaire Shattering Obelisk Drape augmente maintenant la santé et la durée de Earth Sibling de 50 % (auparavant 20 %), en plus de son autre effet.
- Correction d'un problème causant l'impossibilité d'utiliser ses capacités de manière permanente si Meiko meurt pendant son saut Shatter Earth.
Helena
- Le modificateur de menace d'Helena a été augmenté de 20 %.
- Les dégâts des capacités d'Helena ont été augmentés de 12 %.
- La réduction des dégâts d'Helena lorsqu'elle bloque une attaque a été augmentée à 20 % (auparavant 15 %).
- Shield Slam d'Helena applique maintenant un débuff cumulatif (Lingering Concussion) sur la cible principale pendant 12 secondes, réduisant de 3 % les dégâts que cette cible inflige à Helena, cumulable jusqu'à 5 fois.
- Grand Melee peut maintenant être lancé pendant le Global Cooldown.
- Correction d'un problème avec les bottes légendaires Warboots of the Blackened Vanguard. Le Shockwave gratuit déclenche maintenant Veteran of the War.
- Le collier légendaire Masochistic Razor Necklace fait maintenant en sorte que les ennemis touchés infligent 20 % de dégâts en moins à Helena (auparavant 10 %).
- La cape légendaire Unscarred Vigilante's Cape réduit maintenant tous les dégâts subis de 25 % tant que Hold the Line est actif sur Helena (auparavant 20 %).
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