Fellowship : MàJ du 22 octobre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 octobre 2025 à 11h13
Retrouvez les détails de la mise à jour du 22 octobre 2025 de Fellowship dans cet article.
Fellowship : MàJ du 22 octobre 2025, les détails de la mise à jour
Fellowship a été lancé en accès anticipé le 16 octobre 2025, et une semaine après cette sortie, les développeurs ont publié les détails de la première mise à jour du MODA, qui sera accompagnée d'une maintenance de quelques heures le 22 octobre à partir de 10 heures (CET). Ce patch amène surtout des corrections variées à plusieurs niveaux, ainsi qu'un buff des deux personnages tanks, Helena et Meiko. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la mise à jour du 22 octobre de Fellowship.

Mise à jour du 22 octobre 2025 de Fellowship

Salut les amis ! Un grand merci à vous tous pour votre soutien continu et vos retours depuis le lancement de Fellowship en accès anticipé jeudi dernier ! Nous voulions vous prévenir que Fellowship sera en maintenance demain, 22 octobre, à 10h00 CET, afin que nous puissions effectuer quelques correctifs importants sur les serveurs et également déployer un nouveau patch.

Détails de la maintenance 

  • Heure de début : 10h00 CET
  • Durée : Quelques heures (nous vous donnerons une heure exacte lorsque ce sera prêt !)
  • Serveurs : Hors ligne durant cette période
Quels problèmes cette maintenance vise-t-elle à corriger ?
  • Cette maintenance se concentre sur la résolution de certains problèmes clés, y compris un des problèmes les plus persistants que nous avons rencontrés, lié à un service spécifique que nous avons récemment identifié. Après cette maintenance, nous espérons voir des améliorations concernant les problèmes que vous avez rencontrés, y compris les files d'attente.

Général

  • Améliorations générales de la file d'attente de connexion pour la rendre plus fiable.
  • Le timer AFK a été augmenté à 10 minutes (5 minutes auparavant).
  • Les cadres d'unités Self et Target ne causeront plus de zoom progressif sur les portraits au fil du temps.

UI

  • Ajout des paramètres d'interface pour la taille des cadres d'unités Self et Target.
  • Ajout des paramètres d'interface pour masquer le nom du joueur sur le cadre d'unité Self.

Progression

Reliques
  • La relique qui offre une capacité de résurrection ne cause plus de latence lors de la résurrection.

Pouvoirs de Gemmes

  • Sealed Fate (améthyste) augmente maintenant les chances de critique de 10 % / 30 % contre les cibles ayant plus de 50 % de vie (auparavant plus de 80 % de vie).

Traits d'Arme

  • Le trait majeur Diamond Strike augmente désormais correctement les soins avec chaque pile (affectait uniquement les dégâts auparavant).
  • Mise à jour de l'info-bulle du trait majeur Diamond Strike pour afficher l'augmentation correcte des dégâts / soins par pile.

Héros

  • Résolution d'un problème causant des capacités de mouvement avec charges à parfois aboutir à un nombre de charges négatif.

Meiko

  • Le modificateur de menace de Meiko a été augmenté de 20 %.
  • Les dégâts des capacités de Meiko ont été augmentés de 12 %.
  • Le manteau légendaire Shattering Obelisk Drape augmente maintenant la santé et la durée de Earth Sibling de 50 % (auparavant 20 %), en plus de son autre effet.
  • Correction d'un problème causant l'impossibilité d'utiliser ses capacités de manière permanente si Meiko meurt pendant son saut Shatter Earth.

Helena

  • Le modificateur de menace d'Helena a été augmenté de 20 %.
  • Les dégâts des capacités d'Helena ont été augmentés de 12 %.
  • La réduction des dégâts d'Helena lorsqu'elle bloque une attaque a été augmentée à 20 % (auparavant 15 %).
  • Shield Slam d'Helena applique maintenant un débuff cumulatif (Lingering Concussion) sur la cible principale pendant 12 secondes, réduisant de 3 % les dégâts que cette cible inflige à Helena, cumulable jusqu'à 5 fois.
  • Grand Melee peut maintenant être lancé pendant le Global Cooldown.
  • Correction d'un problème avec les bottes légendaires Warboots of the Blackened Vanguard. Le Shockwave gratuit déclenche maintenant Veteran of the War.
  • Le collier légendaire Masochistic Razor Necklace fait maintenant en sorte que les ennemis touchés infligent 20 % de dégâts en moins à Helena (auparavant 10 %).
  • La cape légendaire Unscarred Vigilante's Cape réduit maintenant tous les dégâts subis de 25 % tant que Hold the Line est actif sur Helena (auparavant 20 %).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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