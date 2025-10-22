Fellowship : La monture Cheval de guerre du Devin, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour recevoir la monture Cheval de guerre du Devin sur Fellowship avec le système de Twitch drops en octobre 2025.
Fellowship
a été lancé en accès anticipé le 16 octobre 2025, et à l'occasion de cette sortie, tous les joueurs ont l'opportunité de récupérer des cosmétiques pour Helena, Sylvie et Elarion, ainsi que la monture Cheval de guerre du Devin
par le biais du système de Twitch drops.
Comment récupérer la monture Cheval de guerre du Devin sur Fellowship ?
Lier son compte Steam à Twitch
Pour prétendre aux récompenses Twitch drops sur Fellowship
, vous devez dans un premier temps lier vos comptes, en respectant les étapes suivantes :
- Lancez FELLOWSHIP depuis Steam.
- Vérifiez votre e-mail pour votre compte Arc.
- Cherchez la bannière Twitch sur le côté.
- Liez votre compte Twitch après vous être connecté, en prenant soin de suivre les instructions.
Regarder du contenu Twitch
Une fois vos comptes liés, il ne vous restera qu'à regarder les diffusions en direct compatibles avec les Drops
pour gagner des récompenses. En octobre 2025
, vous pouvez espérer remporter :
- L'armure de plates de l'Observateur pour Helena → après 15 minutes de visionnage
- L'armure des Vestiges du Chercheur pour Sylvie → après 30 minutes de visionnage
- L'Armure d'Apparat du Contemplateur céleste pour Elarion → après une heure de visionnage
- La monture de cheval de guerre du Devin → après deux heures de visionnage
Comme d'habitude avec Twitch drops, la progression peut être consultée sur votre page d'inventaire des Drops Twitch, et c'est à partir de ce panneau que vous pourrez ensuite réclamer vos récompenses. Vous pourrez alors dire adieu à la monture de démarrage, déverrouillée après la complétion de votre premier donjon sur Fellowship
, et parader à dos de ce cheval paré d'or. Qui plus est, les joueurs de Elarion, Sylvie et Elena pourront ainsi s'assortir avec des transmogrifications du même style que le Cheval de guerre du Devin
, alors ne manquez pas cette occasion si vous incarnez l'un de ces héros.
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