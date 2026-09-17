FC 27 Ultimate Team : Quelle Starter League choisir pour bien démarrer ?

Le lancement du mode Ultimate Team de FC 27 impose d'emblée une décision cruciale : le choix de votre Starter League. Découvrez notre analyse détaillée des quatre ligues disponibles, le tableau complet des joueurs Fondations exclusifs à débloquer, et nos conseils pour optimiser votre collectif dès le premier jour.

Une nouvelle saison débute sur Ultimate Team ce 18 septembre (25 pour celles et ceux qui n'ont pas opté pour l'édition Ultimate), et avec elle vient l'excitation de bâtir son effectif à partir de zéro. Dès vos premiers pas dans FC 27, vous devrez faire un choix permanent en sélectionnant votre Starter League. Ce choix détermine non seulement l'ossature de votre première équipe, mais débloque également un groupe de quatre joueurs Fondations à obtenir via des objectifs.

Contrairement aux éditions précédentes où l'ensemble des cartes Fondations pouvait être récupéré au fil du temps, cette sélection initiale est cette fois-ci exclusive. En optant pour une ligue, vous faites un trait définitif sur les 12 autres joueurs des trois autres choix. Il s'agit donc de l'une des décisions stratégiques les plus importantes de votre début de saison.

Les cartes Fondations Starter League FC 27

Chaque Starter League permet de débloquer quatre joueurs spécifiques, à des postes différents, en accomplissant des objectifs dédiés. Voici le récapitulatif complet des éléments disponibles selon votre choix :

Poste Premier League / WSL LaLiga / Liga F Bundesliga / Frauen-Bundesliga Ligue 1 / Arkema Première DC Victor Lindelöf

(Aston Villa – Suède) Carl Starfelt

(Celta Vigo – Suède) Robin Koch

(Eintracht Francfort – Allemagne) Ismaëlo Ganiou

(RC Lens – France) DG Keane Lewis-Potter

(Brentford – Angleterre) Gabriel Suazo

(Villarreal – Chili) Daniel Svensson

(Borussia Dortmund – Suède) Nicolas Tagliafico

(Olympique Lyonnais – Argentine) MC Lewis Miley

(Newcastle – Angleterre) Moi Gómez

(Osasuna – Espagne) Ezechiel Banzuzi

(RB Leipzig – Pays-Bas) Kévin Danois

(AJ Auxerre – France) BU Charalampos Kostoulas

(Brighton – Grèce) Hugo Duro

(Valence – Espagne) Christian Kofane

(Bayer Leverkusen – Cameroun) Lassine Sinayoko

(Paris FC – Mali)











Quelle Starter League faut-il choisir dans FC 27 ?

Bien que la décision dépende en partie de vos préférences personnelles et de vos objectifs à long terme, toutes les options ne se valent pas sur le plan purement tactique et collectif. Voici en bref les avantages et désavantages selon les joueurs présents :

LaLiga / Liga F (Le meilleur choix) : Sur le papier, le championnat espagnol propose l'option la plus solide. En plus d'aligner des cartes très compétitives pour le lancement, la présence de deux joueurs espagnols (Moi Gómez et Hugo Duro) facilite grandement la création de liens de collectif d'entrée de jeu.

Sur le papier, le championnat espagnol propose l'option la plus solide. En plus d'aligner des cartes très compétitives pour le lancement, la présence de deux joueurs espagnols (Moi Gómez et Hugo Duro) facilite grandement la création de liens de collectif d'entrée de jeu. Premier League / WSL (Une valeur sûre) : Toujours très populaire, la ligue anglaise offre une excellente alternative. La présence de deux éléments anglais (Lewis-Potter et Miley) assure une synergie rapide, sans compter la très large variété de cartes de haut niveau qui viendront naturellement renforcer votre équipe par la suite en très peu de temps.

Toujours très populaire, la ligue anglaise offre une excellente alternative. La présence de deux éléments anglais (Lewis-Potter et Miley) assure une synergie rapide, sans compter la très large variété de cartes de haut niveau qui viendront naturellement renforcer votre équipe par la suite en très peu de temps. Ligue 1 / Arkema Première (Un choix intéressant mais spécifique) : Le championnat de France ne manque pas d'atouts grâce à deux joueurs français (Ganiou et Danois) et l'Argentin Tagliafico pour le collectif. Seule ombre au tableau : la nationalité malienne de Sinayoko rend son intégration plus complexe sans d'autres cartes spécifiques.

Le championnat de France ne manque pas d'atouts grâce à deux joueurs français (Ganiou et Danois) et l'Argentin Tagliafico pour le collectif. Seule ombre au tableau : la nationalité malienne de Sinayoko rend son intégration plus complexe sans d'autres cartes spécifiques. Bundesliga / Frauen-Bundesliga (L'option la plus faible) : Le championnat allemand apparaît comme le moins avantageux cette année. Outre des statistiques globales légèrement en deçà des autres championnats, la présence de nationalités plus rares à lier entre elles (à l'exception de l'Allemand Robin Koch) compliquera la création d'un hybride efficace dès le départ.

Dans tous les cas, si vous comptez investir de nombreuses heures dans FC 27, notamment dès le début, le choix n'aura pas de réel impact, puisque vous devriez très vite obtenir des cartes bien meilleures que les joueurs Fondations.

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