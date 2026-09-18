FC 27 : Comment transférer ses Points FIFA/Points FC depuis FC 26 ?

Si vous vous demandez comment transférer vos Points FIFA, ou Points FC entre le dernier opus, FC 26 et le nouveau, FC 27 nous vous expliquons comment faire.

Chaque année, les amoureux de foot peuvent découvrir un nouvel épisode de la licence EA SPORTS FC, laquelle met de plus en plus l'accent sur le mode Ultimate Team, véritable fer de lance de la franchise. Comme toujours, celui-ci reste très prisé et les joueurs se ruent dessus, pour tenter d'avoir la meilleure équipe possible le plus rapidement, notamment grâce à la période d'accès anticipé.

Pour cela, certains ne vont pas hésiter à dépenser de l'argent pour obtenir des Points FIFA ou les FC Points. Si vous en aviez encore sur FC 26, nous vous expliquons comment les transférer sur FC 27.

Comment transférer ses Points FIFA entre FC 26 et FC 27 ?

S'il vous reste quelques Points FIFA de votre dernière aventure, sachez qu'ils ne sont pas perdus, normalement. Il est en effet possible de transférer ses Points FC, mais il faut pour cela respecter un critère majeur : celui d'évoluer sur la même plateforme. Si vous avez joué à FC 26 sur Xbox Series par exemple, vous êtes obligé de jouer à FC 27 sur Xbox Series pour récupérer vos FC Points. Sinon, vous ne pourrez pas les transférer et ils seront perdus.

Si tel est le cas, alors il suffit de lancer FC 27 pour la première fois sur votre plateforme. En vous connectant à votre compte EA, et en lançant le mode Ultimate Team, un message apparaîtra automatiquement vous demandant si vous souhaitez transférer vos FC Points sur FC 27, qu'il faudra accepter. Notez qu'un transfert est irréversible et que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si vous refusez, vous ne pourrez pas non plus les récupérer, mais vous avez un choix qui vous permet de répondre à la question plus tard. Vous avez jusqu'au 1er janvier 2027 pour le faire.











Enfin, la dernière chose à savoir à ce sujet est que le transfert des FC Points ne peut être fait que via le jeu sur consoles ou PC. Vous ne pouvez pas passer par la Web App ou la Companion App pour effectuer l'opération, comme vous l'aurez sûrement déjà remarqué.

Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :