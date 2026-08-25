FC 27 dévoile 18 nouvelles Icônes, dont Varanne

FC 27 dévoile l'arrivée de 18 nouvelles Icônes pour son mode Ultimate Team. De Raphaël Varane à Sergio Agüero, en passant par Christine Sinclair, cette nouvelle édition célèbre les légendes du football mondial. Découvrez le casting complet dans notre article.

À quelques semaines de sa sortie, l'éditeur nord-américain vient de lever le voile sur l'une des annonces les plus attendues de l'année par la communauté : la liste des nouvelles Icônes qui intégreront le casting de FC 27. Ce sont au total 18 joueurs et joueuses de légende qui rejoignent le panthéon du célèbre jeu de simulation de football, ou qui profitent d'une nouvelle carte, promettant d'enrichir considérablement les options tactiques du mode Ultimate Team.

Une cuvée exceptionnelle pour Ultimate Team

Cette année, la sélection fait la part belle aux stars qui ont récemment raccroché les crampons. Les amateurs de l'équipe de France seront ravis de retrouver Raphaël Varane. Le défenseur central, champion du monde en 2018, est célébré pour son élégance et sa sérénité défensive. À ses côtés, des attaquants de classe mondiale comme Sergio Agüero ou encore le rugueux défenseur portugais Pepe viennent muscler cette sélection.

Le joueur emblématique de la sélection portugaise n'a d'ailleurs pas manqué de réagir à cette intronisation virtuelle.

Être nommé Icône d'EA SPORTS FC représente énormément pour moi. J'ai toujours joué avec intensité, passion et un engagement total chaque fois que je foulais la pelouse. Quand je repense à ce parcours, c'est une immense fierté de voir ma carrière entrer dans la légende des Icônes de FC. »

Des Héros promus et des légendes féminines à l'honneur

La grande nouveauté de cette édition réside également dans le changement de statut de certains joueurs. Le défenseur brésilien Lúcio et le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré, jusqu'alors considérés comme des Héros dans les opus précédents, sont désormais promus au rang prestigieux d'Icônes. Une reconnaissance qui souligne l'impact indéniable de leurs carrières respectives sur la scène internationale.

Le football féminin continue également de s'imposer dans le mode Ultimate Team. Christine Sinclair, figure tutélaire du football canadien, devient la première joueuse de son pays à obtenir ce statut prestigieux. D'autres grands noms comme Formiga, Hege Riise ou encore Tobin Heath rejoignent également le casting.

Remporter le premier grand titre international du Canada était quelque chose pour lequel nous avions travaillé si longtemps, et voir ce que cela représentait pour le football féminin dans notre pays nous a rendues incroyablement fières. Que ce moment fasse désormais partie de mon histoire en tant qu'Icône et puisse, je l'espère, inspirer la prochaine génération, représente énormément pour moi.

Bonus de précommande et arrivée sur mobile

Pour les joueurs les plus impatients, l'éditeur précise que toute précommande de l'Édition Ultimate ou Ultimate Plus avant le 31 août permettra d'obtenir un pack garanti. Ce dernier contiendra l'une de ces 18 nouvelles légendes, ou une Icône de retour dans une nouvelle version comme Zinedine Zidane, Ruud Gullit ou Andrea Pirlo. Ce joueur sera intransférable et possédera une note générale d'au moins 85.

Enfin, les adeptes du jeu sur smartphone ne sont pas oubliés par les développeurs. Les nouvelles légendes masculines débarquent dès aujourd'hui dans EA SPORTS FC Mobile. Les utilisateurs pourront débloquer ces cartes spéciales en participant à des défis et en revivant quatre matchs inspirés des plus grands moments de la carrière de ces joueurs mythiques sur les terrains du monde entier.

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La sortie de FC 27 est prévue le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose d'ailleurs déjà la version PC avec une petite réduction.