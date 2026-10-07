FC 27 : MàJ v1.0.4 du 7 octobre, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2026 à 14h12
Découvrez le patch notes de la nouvelle mise à jour de FC 27, laquelle a l'objectif de corriger les soucis majeurs remontés par les joueurs depuis sa sortie.
FC 27 : MàJ v1.0.4 du 7 octobre, le patch notes

Disponible pour tout le monde depuis près de deux semaines, FC 27 a pour le moment séduit les joueurs, bien qu'une meta commence à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, les développeurs ne vont pas toucher au gameplay pour le moment, mais ils vont tout de même s'atteler à la corrections des divers soucis qui touchent l'expérience. Comme c'est le cas avec la mise à jour 1.0.4, publiée ce 7 octobre en fin de matinée, dont le patch notes est à retrouver ci-dessous.

Patch v1.0.4 de FC 27

Ultimate Team

Correction du problème suivant

  • Dans certaines situations, une erreur d'indisponibilité d'un service pouvait apparaître après avoir terminé un match dans les modes FUT.
  • Parfois, vous pouviez voir des variantes hyper esthétiques d'éléments de base lors de l'ouverture de certains choix j. Les éléments de base ne sont pas destinés à avoir ces variantes visuelles holographiques.

The Grounds

Correction des problèmes suivants

  • Lors de la consultation du club actif depuis le profil d'un athlète, un écran de chargement nécessitant un redémarrage du jeu pouvait se produire dans certaines situations.
  • Correction de cas de flux d'interface utilisateur incorrect après les calculs mathématiques.

Mode Carrière

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Réduction de la quantité d'athlètes à forte GÉN ou à fort potentiel pouvant être générés en Carrière de manager.
  • Lors de négociations en mode Carrière de manager, le fait d'offrir une somme de transfert sensiblement plus élevée que le prix demandé par le club déclenchera toujours une réponse plutôt que l'acceptation immédiate de l'offre.

Correction des problèmes suivants

  • En Carrière de manager, vous pouviez vous retrouver dans l'incapacité de recruter des agents libres si le Marché des transferts était désactivé ou si vous vous trouviez en dehors d'une période de transferts active.
  • Lors de certaines négociations en Carrière de manager, l'IA pouvait faire des contre-propositions dont le montant dépassait à tort les indemnités initialement demandées ou garanties.
  • Un problème de stabilité pouvait survenir lors de la sélection de certaines équipes dans les Points de départ réels.
  • La saison de Liga MX recommençait en mai au lieu de la mi-janvier prévue.

Général, audio et visuel

Correction des problèmes suivants

  • Dans FC Lite, des équipes imprévues pouvaient s'afficher lors de la création aléatoire d'équipes en Coup d'envoi.
  • Correction de divers problèmes de stabilité.

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Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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