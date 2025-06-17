FBC: Firebreak Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juin 2025 à 16h45
Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès depuis sa sortie, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, FBC: Firebreak ? Nous vous donnons la réponse.
FBC: Firebreak Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis le 17 juin 2025 sur diverses plateformes, FBC: Firebreak est un jeu de tir coopératif, qui est développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment. Comme pour un bon nombre de jeux, les joueurs et les joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités du titre de Remedy Entertainment. D'ailleurs, certaines personnes se demandent si FBC: Firebreak est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck.

Est-il possible de jouer à FBC: Firebreak sur le Steam Deck ? 

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Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft ainsi qu'à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous sommes en mesure d'apporter une réponse à cette question concernant le Steam Deck. Effectivement, les développeurs ont indiqué, sur ledit réseau social, que FBC: Firebreak est jouable ainsi que compatible avec le Steam Deck.
Cette information est également visible sur la page Steam du jeu. Dans un encart, figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est précisé : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que FBc: Firebreak est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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Comme vous l'aurez compris, il est donc tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour découvrir FBC: Firebreak. Cette nouvelle devrait donc ravir les possesseurs de ladite console de Valve, notamment celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Rappelons, en guise de conclusion, que FBC: Firebreak est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. À ce sujet, soulignons également le fait que le nouveau jeu de Remedy Entertainment figure, qui plus est, dans le catalogue du Game Pass ainsi que dans celui du PlayStation Plus Extra.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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