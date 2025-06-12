FBC: Firebreak sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 juin 2025 à 16h53
La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour FBC: Firebreak. Nous vous partageons la réponse.
FBC: Firebreak sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment, FBC: Firebreak débarque au mois de juin de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi, si FBC: Firebreak arrive sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

FBC: Firebreak sort-il sur PS4 et Xbox One ?

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Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : FBC: Firebreak ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One. Depuis sa toute première annonce, puis dans les différentes communications, le studio Remedy Entertainment a, en effet, précisé que FBC: Firebreak sort en juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.

Remarquons, à ce sujet, que ledit studio de développement a, d'ailleurs, rappelé les plateformes concernées par FBC: Firebreak dans le trailer « gameplay overview », partagé le 10 juin 2025 sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le compte Twitter/X du soft.
De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent plonger dans le jeu coopératif des créateurs de Control, soit FBC: Firebreak, doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).

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Rappelons, en guise de conclusion, que FBC: Firebreak débarque le 17 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store). En outre, sachez que le nouveau titre de Remedy Entertainment entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass ainsi que dans celui du PS Plus Extra.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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