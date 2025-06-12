La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour FBC: Firebreak. Nous vous partageons la réponse.

FBC: Firebreak sort-il sur PS4 et Xbox One ?

FBC: Firebreak launches in a week 💦🔧⚡



Our gameplay overview covers everything you need to know before you jump into the game. Share it with your two friends who need convincing that this is your group's next co-op title.



On June 17, it's time to clean house!#FBCFirebreak pic.twitter.com/kL0jFbicF4 — FBC: Firebreak 🔻 Control (@ControlRemedy) June 10, 2025

Développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment,débarque au mois de juin de cette année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi,Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que. Depuis sa toute première annonce, puis dans les différentes communications, le studio Remedy Entertainment a, en effet, précisé quesort en juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.Remarquons, à ce sujet, que ledit studio de développement a, d'ailleurs, rappelé les plateformes concernées pardans le trailer « gameplay overview », partagé le 10 juin 2025 sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le compte Twitter/X du soft.De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent plonger dans le jeu coopératif des créateurs de Control, soit, doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 17 juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games Store). En outre, sachez que le nouveau titre de Remedy Entertainment entrera, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du Game Pass ainsi que dans celui du PS Plus Extra.